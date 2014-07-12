"Украинские атаманы" примут участие в пятом сезоне WSB

16 июля в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка нового V сезона международных командных соревнований - Всемирная серия бокса. Официальная процедура жеребьевки пройдет в рамках заседания Исполнительного Комитета Международной боксерской ассоциации (AIBA), сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Среди участников V сезона WSB, о чем уже можно с уверенностью говорить, будет представлена и Украина. Генеральный директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк отмечает: «Действительно, руководством нашего клуба и президентом Федерации бокса Украины Владимиром Продивусом было принято решение об участии «Украинских атаманов» в новом сезоне Всемирной Серии Бокса. Такая позиция была выбрана с учетом необходимости борьбы украинскими боксерами за лицензии на Игры 2016 года и важной роли «Атаманов» в популяризации бокса в нашей стране. В этом сезоне именно в соревнованиях Всемирной Серии Бокса будут разыграны первые 17 лицензий на летние Олимпийские Игры в Бразилию, поэтому новый сезон WSB будет чрезвычайно важным и интересным для нас».

Относительно формирования состав «Украинских атаманов» на следующий сезон окончательной информации пока нет, однако по словам Дмитрия Гайструка более четкая информация будет известна ближе к сентябрю. Такие поздние сроки обусловлены смещенными датами начала нового сезона, который стартует в начале января 2015 года.

График и формат самих соревнований нового сезона также претерпевают изменения. Особенно это коснется интенсивности проведения командами матчевых встреч. На пути к чемпионству, за шесть месяцев соревновательного графика (с января 2015 года по середину июня 2015), команды, которые пройдут в финал, проведут до 22 матчевых встреч.