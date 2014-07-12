Украинская шахматистка Лагно вошла в состав сборной России

11 июля завершился процесс перехода Екатерины Лагно из шахматной федерации Украины в Российскую шахматную федерацию.

С 12 июля шахматистка представляет Россию, сообщает официальный сайт РШФ.

"Как известно, шахматистка подала заявление в марте 2014 года, однако у украинской стороны возникли возражения, и вопрос о возможном переходе Лагно изучали юристы. Они не нашли препятствий для трансфера шахматистки в Россию, после чего большинство членов Президентского Совета ФИДЕ заочным голосованием одобрило переход", - говорится в сообщении.

РШФ перевела в ФИДЕ все положенные суммы за трансфер, включая 20 тысяч евро компенсации шахматной федерации Украины.

Родившаяся во Львове Лагно - заслуженный мастер спорта Украины, двукратная чемпионка Европы по шахматам (2005, 2008). Чемпионка мира по блицу (среди женщин) 2010 года. Чемпионка мира по быстрым шахматам (среди женщин) 2014 года. В составе женской национальной сборной команды Украины победительница шахматной олимпиады в Турине (2006), победительница командного чемпионата мира в Астане (2013), а также победительница командного чемпионата Европы в Варшаве (2013).

Она является самым молодым гроссмейстером среди женщин. Выполнила норму гроссмейстера среди женщин в 12 лет (2001 год). В 2003 году выполнила первую норму гроссмейстера среди мужчин.