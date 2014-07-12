Тренер сборной Украины по баскетболу считает расписание подготовки к ЧМ эффективным

Национальная сборная Украины по баскетболу начинает в Южном подготовку к первому в своей истории чемпионату мира.

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, в лагерь сборной вызваны более 30 игроков.

Главный тренер национальной сборной Украины Майк Фрателло прокомментировал начало подготовки к мировому первенству заметив: "Сейчас тяжелые времена для каждого в Украине. Мы каждый день в Америке озабочены событиями в Украине. Разговаривали с Александром Лариным, Александром Волковым, с игроками, тренерами, чтобы убедиться, что у них все хорошо. Сильно расстроены и из-за ситуации с Евробаскетом 2015. Надеемся, Украина будет принимать Евробаскет 2017, но сейчас самое главное, что мы вернулись и начинаем подготовку к чемпионату мира в Испании, и для нас это очень важно".

Что касается расписания тренировок, Фрателло отметил: "По моему мнению, план подготовки очень хороший, у нас хорошие соперники, а это очень важно, когда ты играешь против сильных оппонентов, то и матчи получаются сильные. Мне нравится, как составлен график - тренировочные сборы чередуются с играми. Поэтому такой расклад является очень эффективным".

Относительно новичков команды тренер сообщил: "Остапа Чолия и Хоэля Боломбоя мы нашли благодаря такой замечательной штуке как Интернет. Люди, которые контактируют с нами, рассказали о ребятах с Украины, которые играют в колледжах США. Нас это заинтересовало, и мы пытались найти как можно больше информации об этих игроках. У нас нашлась возможность пригласить их в сборную. Теперь я хочу увидеть их в игре, потому что лично еще не видел, как они работают".

Что касается других игроков, то тренер отметил: "Мы говорили с Алексеем Ленем 4-5 дней назад, Лень примет участие в летней лиге в Лас-Вегасе. Когда она закончится, мы узнаем о его состоянии, поговорим со штабом «Финикса» (вчера я говорил с его агентом относительно того, что мы сохраним для Алексея место в лагере и, если он будет чувствовать себя хорошо, то он сможет побороться за эту позицию вместе со всеми другими). Надо понимать, что некоторые ребята не смогут быть с нами от самого начала через контрактные обязательства, у Алексея такие обязательства перед «Финиксом». Относительно Сергея Лищука мы говорили буквально 2-3 дня назад, я точно не знаю, что у него за повреждение, но мне сказали, что он не сможет принять участие в тренировочном процессе. Что является причиной, я еще не знаю точно, но в любом случае, я ценю его как личность, как хорошего игрока, но, вероятно, у него есть причины для того, чтобы принять такое решение".

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по баскетболу пройдет в Испании с 30 августа по 14 сентября. Этот турнир станет дебютным для сборной Украины, которая получила право играть на ЧМ благодаря успешному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.