"Барселона" объявила о переходе в клуб Луиса Суареса

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сообщении указано: "Уругвайский прибудет в Барселону на следующей неделе для прохождения медицинских тестов и подписания 5-летнего контракта. Также он будет официально представлен СМИ и болельщикам в качестве игрока команды".

Суарес является одним из самых продуктивных нападающих в европейском футболе. С тех пор, как он стал профессиональным игроком (2005/06), он забивал минимум по десять голов за сезон, будь то голландские "Гронинген" и "Аякс" или английский "Ливерпуль". Более того, 27-летний футболист начнет выступления на знаменитой барселонской арене "Камп Ноу" в статусе обладателя Золотой бутсы после 31 гола в составе "Ливерпуля" в прошлом сезоне.

Как сообщал УНИАН, на чемпионате мира Суарес отметился укусом игрока команды-соперника в матче Уругвай - Италия. Впоследствии, дисциплинарный комитет ФИФА отлучил игрока от любого рода деятельности, связанной с футболом на 4 месяца. Таким образом, Суарес сможет дебютировать в "Барселоне" лишь в ноябре, когда сезон уже будет в самом разгаре.