В первом туре нового сезона Премьер-лиги лидеры не сыграют между собой

Как сообщает корреспондент УНИАН, жеребьевка прошла в рамках презентации нового сезона.

Донецкий "Шахтер", харьковский "Металлист", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо" и одесский "Чернаморец" оказались разведены по разным парам.

В пером туре состоятся такие матчи: «Ильичевец» - «Волынь», «Заря» – «Металлист», «Динамо» - «Ворскла», «Шахтер» - «Металлург» (Запорожье), «Говерла» - «Карпаты», «Металлург» (Донецк) – «Днепр», «Черноморец» - «Олимпик».

Как сообщал УНИАН, Чемпионат украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2014/15 пройдет в два этапа по системе 4-4-6. Команды сыграют два круга (по 26 игр), после чего разобьются на три группы: 1-4 места, 5-8 места и 9-14 места с сохранением очков на первом этапе. Далее будут разыграны места в еврокубках и определены клубы, которые покинуть УПЛ по итогам сезона.