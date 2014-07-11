Футбольная Премьер-лига в новом сезоне пройдет в формате 4-4-6
14:17, 11 июля 2014Спорт
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Чемпионат украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2014/15 пройдет в два этапа по системе 4-4-6.
Чемпионат Премьер-лиги сыграют в новом формате / fpl.ua
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на презентации нового сезона заявил генеральный директор ПЛ Петр Иванов.
В турнире примут участие 14 команд, которые будут играть по схеме 4-4-6, предложенной донецким «Шахтером».
Команды сыграют два круга (по 26 игр), после чего разобьются на три группы: 1-4 места, 5-8 места и 9-14 места с сохранением очков на первом этапе.
Далее будут разыграны места в еврокубках и определены клубы, которые покинуть УПЛ по итогам сезона.
Позже сегодня состоится жеребьевка календаря нового сезона.
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