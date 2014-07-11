Футбольная Премьер-лига в новом сезоне пройдет в формате 4-4-6

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на презентации нового сезона заявил генеральный директор ПЛ Петр Иванов.

В турнире примут участие 14 команд, которые будут играть по схеме 4-4-6, предложенной донецким «Шахтером».

Команды сыграют два круга (по 26 игр), после чего разобьются на три группы: 1-4 места, 5-8 места и 9-14 места с сохранением очков на первом этапе.

Далее будут разыграны места в еврокубках и определены клубы, которые покинуть УПЛ по итогам сезона.

Позже сегодня состоится жеребьевка календаря нового сезона.