Украинский боксер Глазков встретится с американцем Росси

Бой состоится 9 августа в Бетлхэме (США, штат Пенсильвания), где в марте 2014 года Глазков одержал свою самую громкую победу, убедительно одолев звездного поляка Томаша Адамека и заняв по итогу этой встречи 2-ю строчку мирового рейтинга супертяжеловесов по версии IBF, сообщает boxnews.com.ua.

Росси ранее встречался с такими известными супертяжеловесами, как Эдди Чемберс (дважды), Кубрат Пулев, Фрес Окендо, Одли Харрисон, Александр Дмитренко и Морис Харрис, побеждал Рэя Мерсера и Трэвиса Уолкера. В своем последнем поединке, состоявшемся в мае этого года в США, Деррик одержал неожиданную победу над соотечественником Джо Хэнксом, который до этого проигрывал лишь единожды и считался подающим надежды боксером.

10-раундовый поединок Глазкова с Росси станет главным событием боксерского вечера в Бетлхэме.