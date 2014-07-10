Сборная Украины по прыжкам в воду примет участие в Кубке Мира

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В Шанхае комада примет участие в следующих соревнованиях: в индивидуальных прыжках среди мужчин - Илья Кваша, Олег Колодий, трамплин 3 метра; Александр Бондарь, Максим Долгов - вышка 10 метров; среди женщин - Анастасия Недобига, Виктория Кесарь, трамплин 3 метра; Юлия Прокопчук - вышка, 10 метров; в синхронных соревнованиях среди мужчин - Илья Кваша-Александр Горшковозов, трамплин 3 метра; Александр Бондарь-Максим Долгов, вышка 10 метров; среди женщин - Елена Федорова-Анна Письменская, трамплин 3 метра.

Кубок мира пройдет в Шанхае с 15 по 20 июля.