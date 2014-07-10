Сборная Украины по прыжкам в воду примет участие в Кубке Мира
18:19, 10 июля 2014Спорт
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Национальная сборная Украины по прыжкам в воду отправилась на Кубок мира, который состоится в Шанхае (Китай).
Украинская сборная по прыжкам в воду примет участие в Кубке мира / fina.org
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В Шанхае комада примет участие в следующих соревнованиях: в индивидуальных прыжках среди мужчин - Илья Кваша, Олег Колодий, трамплин 3 метра; Александр Бондарь, Максим Долгов - вышка 10 метров; среди женщин - Анастасия Недобига, Виктория Кесарь, трамплин 3 метра; Юлия Прокопчук - вышка, 10 метров; в синхронных соревнованиях среди мужчин - Илья Кваша-Александр Горшковозов, трамплин 3 метра; Александр Бондарь-Максим Долгов, вышка 10 метров; среди женщин - Елена Федорова-Анна Письменская, трамплин 3 метра.
Кубок мира пройдет в Шанхае с 15 по 20 июля.
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