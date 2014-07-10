В группу баскетбольной Евролиги попали чемпионы пяти ведущих стран континента

Об этом сообщает официальный сайт ULEB.

В группе С будут соперничать "Барселона" (Испания), "Панатинаикос" (Греция), "Фенербахче" (Турция), "Армани Джинс" (Италия), "Бавария" (Германия) и примкнувший к ним польский "Туров".

Гораздо благосклоннее была жеребьевка к другим фаворитам. Так, в группе В действующий победитель Евролиги сезона 2013/14 израильский "Маккаби" (Тель-Авив) и постоянный участник "Финала четырех" последних лет российский ЦСКА (Москва) получили в соперники такие скромные клубы как "Уникаха" (Испания), "Альба" (Германия), "Цедевита" (Хорватия) и "Лимож" (Франция).

Группу А составили "Реал" (Испания), "Анадолу Эфес" (Турция), "Жальгирис" (Литва), "Нижний Новгород" (Россия), "Динамо Сассари" (Италия) и победитель квалификации (турнир пройдет в августе), а Группу D - "Олимпиакос" (Греция), "Валенсия" (Испания), "Баскония" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия) и "Нептунас" (Литва).

Первый групповой этап Евролиги 2014/15 пройдет с 16 октября по 19 декабря.

Как сообщал УНИАН, в минувшем сезоне 2013/14 в Евролиге дебютировал киевский "Будівельник", занявший 5-е место на первом групповом этапе и впоследствии дошедший до четвертьфинала второго по значимости турнира континента - Еврокубка.