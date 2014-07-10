Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Ньюпорте
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл в матче второго круга турнира в Ньюпорте (США).
Стаховский уступил хорвату Иво Карловичу, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу соперника со счетом 7:5, 7:6(3).
Украинец реализовал один брейк-пойнт, в то время как его соперник - два из шести. Кроме того, Стаховский два раза подал навылет и шесть раз ошибся на подаче против 18 эйсов и четырех двойных ошибок у Карловича.
Благодаря этой победе хорват вышел вперед в личном противостоянии со Стаховским - 2:1.
Вместе с тем, Стаховский продолжает выступление в парном разряде с французом Николя Маю. В четвертьфинале им предстоит сыграть против канадской пары Даниэль Нестор / Адил Шамасдин.
Турнир AТР Hall of Fame Tennis Championships проходит в Ньюпорте с 7 по 13 июля.