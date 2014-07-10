Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Ньюпорте

Стаховский уступил хорвату Иво Карловичу, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу соперника со счетом 7:5, 7:6(3).

Украинец реализовал один брейк-пойнт, в то время как его соперник - два из шести. Кроме того, Стаховский два раза подал навылет и шесть раз ошибся на подаче против 18 эйсов и четырех двойных ошибок у Карловича.

Благодаря этой победе хорват вышел вперед в личном противостоянии со Стаховским - 2:1.

Вместе с тем, Стаховский продолжает выступление в парном разряде с французом Николя Маю. В четвертьфинале им предстоит сыграть против канадской пары Даниэль Нестор / Адил Шамасдин.

Турнир AТР Hall of Fame Tennis Championships проходит в Ньюпорте с 7 по 13 июля.