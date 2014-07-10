Пятеро украинских триатлонистов выступят на турнире Мировой серии
13:23, 10 июля 2014Спорт
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Пятеро спортсменов сборной Украины выступят на этапе Мировой серии по триатлону в Гамбурге (Германия).
Победительница двух украинских этапов Кубка Европы Юлия Елистратова выступит на соревнованиях Мировой серии / noc-ukr.org
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Согласно регламенту, в первый день соревнований состоятся личные гонки, а в воскресенье триатлеты будут бороться за награды в смешанной эстафете.
На турнире Украину будут представлять Иван Иванов, Даниил Сапунов, Егор Мартыненко, Юлия Елистратова и Александра Степаненко.
Соревнования в Гамбурге состоятся 12-13 июля.
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