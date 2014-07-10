Пятеро украинских триатлонистов выступят на турнире Мировой серии

13:23, 10 июля 2014
Спорт
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Пятеро спортсменов сборной Украины выступят на этапе Мировой серии по триатлону в Гамбурге (Германия).

Переможниця двох українських етапів Кубку Європи Юлія Єлістратова виступить на змаганнях Світової серії / noc-ukr.org

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Согласно регламенту, в первый день соревнований состоятся личные гонки, а в воскресенье триатлеты будут бороться за награды в смешанной эстафете.

На турнире Украину будут представлять Иван Иванов, Даниил Сапунов, Егор Мартыненко, Юлия Елистратова и Александра Степаненко.

Соревнования в Гамбурге состоятся 12-13 июля.

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