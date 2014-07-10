Пятеро украинских триатлонистов выступят на турнире Мировой серии

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Согласно регламенту, в первый день соревнований состоятся личные гонки, а в воскресенье триатлеты будут бороться за награды в смешанной эстафете.

На турнире Украину будут представлять Иван Иванов, Даниил Сапунов, Егор Мартыненко, Юлия Елистратова и Александра Степаненко.

Соревнования в Гамбурге состоятся 12-13 июля.