Сборная Аргентины стала вторым финалистом ЧМ
В решающем матче Месси и Ко сыграют с Германией
В бразильском Сан-Паулу завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Голландии - 0:0 (4:2).
Судьбу матча решила блестящая игра в концовке вратаря южноамериканской сборной Серхио Ромеро.
Матч проходил в довольно вялой осторожной борьбе с обеих сторон. Команды эпизодически взрывались сериями атака, но, на итоговый счет эти редкие моменты повлиять не смогли.
В итоге, все решилось в серии пенальти, где двумя блестящими сэйвами отметился вратарь аргентинцев Серхио Ромеро. В то же время, его партнеры реализовали все пенальти, а победным для команды Аргентины стал удар Макси Родригеса - 4:2.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.
Таким образом, в матче за третье место 12 июля в Бразилиа встретятся команды Бразилии и Голландии, а в финале - 13 июля - в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" сойдутся сборные Германии и Аргентины.