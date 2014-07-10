Сборная Аргентины стала вторым финалистом ЧМ

В бразильском Сан-Паулу завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Голландии - 0:0 (4:2).

Судьбу матча решила блестящая игра в концовке вратаря южноамериканской сборной Серхио Ромеро.

Матч проходил в довольно вялой осторожной борьбе с обеих сторон. Команды эпизодически взрывались сериями атака, но, на итоговый счет эти редкие моменты повлиять не смогли.

В итоге, все решилось в серии пенальти, где двумя блестящими сэйвами отметился вратарь аргентинцев Серхио Ромеро. В то же время, его партнеры реализовали все пенальти, а победным для команды Аргентины стал удар Макси Родригеса - 4:2.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, в матче за третье место 12 июля в Бразилиа встретятся команды Бразилии и Голландии, а в финале - 13 июля - в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" сойдутся сборные Германии и Аргентины.