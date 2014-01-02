ЧМ-2014, 1/2 финала, Голландия - Аргентина - 2:4: онлайн-трансляция

Сегодня в Сан-Паулу проходит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Нидерландов и Аргентины.

Это второй полуфинал турнира, победитель которого в решающем матче встретится с командой Германии. После неожиданного проигрыша команде Германии хозяев первенства - сборной Бразилии со счетом 7:1 от сегодняшней игры специалисты ожидают более равной и напряженной игры.

По ходу чемпионата голландцы продемонстрировали рациональную игру, где во главу угла был поставлен результат. Яркий комбинационный футбол подопечные Луи Ван Гаала показали только во втором тайме стартовой встречи Мундиаля - с еще действующими чемпионами мира из сборной Испании. Тот матч голландцы выиграли со счетом 5:1. Затем последовали победа над Австралией - 3:2 и выигрыш у Чили - 2:0. В плей-офф голландцы в 1/8 финала лишь в самой концовке игры сумели сломить сопротивление сборной Мексики (2:1). При этом до последних минут основного времени мексиканцы вели в счете, упустив сначала победу, а затем и ничью уже в компенсированное арбитром время игры. В четвертьфинале сборная Коста-Рики, хоть и не забила в ворота Нидерландов ни одного мяча, но и не пропустила ни в основное, ни в дополнительное время. Лишь в серии пенальти запасной вратарь голландцев Тим Крул отразил два удара соперников, позволив своей команде выиграть со счетом 4:3.

В свою очередь, сборная Аргентины не проявила себя яркой игрой ни в матчах группового этапа, ни в плей-офф. В группе южноамериканцы трижды обыграли с минимальным счетом сборные Боснии и Герцеговины (2:1), Ирана (1:0) и Нигерии (3:2). В плей-офф аргентинцы в матче 1/8 финала против Швейцарии лишь в концовке дополнительного времени, благодаря голу Анхеля Ди Марии, обыграли соперника со счетом 1:0, а в четвертьфинале с таким же минимальным счетом, но в основное время, оказались сильнее команды Бельгии - 1:0.

В противостоянии команд в полуфинале аналитики букмекерских контор небольшое преимущество отдают южноамериканской команде. На победу аргентинцев ставки принимаются из расчета 2,6 к 1, на победу Нидерландов - 3 к 1, на ничью - 3,25 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!!

После вчерашнего действительно шок-матча сегодня ожидается не менее яркая игра. Правда, хочется, чтобы все-таки она прошла с большей интригой. Чтобы обе команды до последних минут сохраняли хотя бы приблизительно равные шансы на успех и держали болельщиков в напряжении. А то, что этот матч в любом случае будет действительно неординарным и запоминающимся событием, в этом нет никаких сомнений. Итак...

Голландия - Аргентина: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: ТРК Украина

Стали известны стартовые составы команд:

Голландия: 1. Силлессен, 2. Влаар, 3. де Врей, 4. Мартинс Инди, 5. Блинд, 6. де Йонг Н., 20. Вейналдум, 11. Роббен, 10. Снейдер, 9. ван Перси, 15. Кайт.

Запасные: 22. Ворм, 23. Крул, 7. Янмаат, 13. Велтман, 14. Конголо, 12. Верхаг, 16. Класи, 18. Фер, 21. Депай, 8. де Гузман, 17. Ленс, 19. Хунтелаар.

Аргентина: 1. Ромеро, 5. Гарай, 16. Рохо, 4. Сабалета, 15. Демикелис, 6. Билья, 8. Перес, 14. Маскерано, 9. Игуаин, 10. Месси, 22. Лавесси.

Запасные: 12. Орион, 21. Андухар, 3. Кампаньяро, 5. Гаго, 17. Фернандес Ф., 23. Басанта, 7. Ди Мария, 11. Родригес М., 13. Фернандес А., 19. Альварес, 18. Паласио, 20. Агуэро.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Игра началась с минуты молчания памяти легенды мадридского "Реала" и всего мирового футбола Альфредо Ди Стефано.

2. Голландцы контролируют мяч. Пока - в центре поля.

3. Перес прошел по центру и пытался обострить в штрафной соперника - защитники голландцев выбивают мяч.

4. Теперь аргентинцы аозятся с мячом в центре поля. Осторожное начало.

6. Роббен попытался начать первую атаку "оранжевых", но потерял мяч при входе в штрафную.

7. Роббен получил навес из глубины поля от Кюйта, но оказался вне игры.

8. И вновь неспешная игра в центре поля. Начало совсем непохоже на вчерашний матч. Публика уже активно свистит.

9. Кюйт прервал опаснейшую атаку, начатую Месси.

10. Нарушили правила голландцы в углу поля у своих ворот - штрафной.

11. Лавесси подавал штрафной - голландцы вынесли мяч.

13. Снейдер едва не воспользовался ошибкой аргентинских защитников - мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

14. В ответной атаке Перес зарабатывает очень опасный штрафной для своей команды.

15. МЕССИ... Пробил с 22 метров прямо в Силлессена. Первый по-настоящему опасный момент.

16. Снейдер отдавал пас на Кюйта из середины поля - слишком неточно. Взмахом руки Снейдер извиняется перед партнером.

17. Игуаин также не успел к мячу - слишком сильный пас.

19. Месси низом подал угловой - Де Йонг отбил мяч.

20. Вторая волна аргентинской атаки также захлебнулась...

21. Второй угловой подает Лавесси и теперь Ван Перси выбивает мяч головой подальше от ворот.

22. Ответ голландцев - Кют не успевает к навесу партнера с фланга.

23. А теперь Лавесси навешивал мяч в штрафную на Месси - снова защитники на высоте.

24. Лавесси вновь подал угловой - Гарай пробил выше ворот.

25. Шикарный пас из глубины поля на Ван Перси, который не смог обработать мяч и упустил за лицевую линию. От ворот.

26. Что-то случилось с Маскерано. Упал без чувств...

27. Головами столкнулись Вейналдум и Маскерано. Для аргентинца удар оказался нокаутирующим.

28. Пришел в себя Маскерано. Возможно, потребуется замена.

29. Де Врей неаккуратно сбрасывал мяч назад вратарю. Едва по своим воротам не ударил.

31. Роббен наконец-то оказался с мячом и заработал угловой.

32. Ромеро дважды выбивает мяч кулаками после фланговых навесов голландцев.

33. Ну что, дубль два Бразилия - Германия у нас сегодня, вроде как, не получается...

34. Маскерано очень опасно навешивал на Месси, но тот в оффсайде.

35. 63 267 зрителей на сегодняшнем матче. Официальные данные ФИФА.

36. Лавесси отдает еще один пас на Игуаина, но защитники вновь блокируют удар аргентинского игрока.

38. Инди прошелся ногой по Месси. Очень грубо. Пока без предупреждения обошелся. Устная беседа с арбитром.

39. Месси с Пересом пытались разыграть штрафной, но Кюйт выбил мяч подальше от собственных ворот.

40. Еще одна аргентинская многоходовка - мяч уходит в аут.

42. Месси нарушил правила на защитнике голландцев. Не самая стандартная ситуация...

43. Снейдер подал штрафной - Де Микелес выбил мяч головой.

44. Месси наработал на "горчичник" сопернику. Предупреждение Инди.

45. Месси вновь со штрафного отправляет мяч в руки Силлессена.

ПЕРЕРЫВ

Откровенно говоря, очень скучным и пресным показался первый тайм. Нет, безусловно моменты были, но какими-то они казались недо-моментами или полу-моментами. Даже Месси, дважды бивший со штрафного, не смог как следует приложиться по мячу. В общем, никакого сравнения со вчерашним матчем не может быть и в помине. Впрочем...

Тем интереснее будет второй тайм. Когда-то командам надо раскрываться и идти в атаку большими силами. Путевка в финал вот здесь, совсем рядом. Практически, в одном голе от тебя. И Месси, и Роббен это прекрасно понимают. И совсем не горят желанием затягивать дело до лотереи с непредсказуемым концом под названием "серия пенальти".

Ждем яркой игры...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАСЯ!

46. Замена у сборной Голландии - Янмаат заменил Инди, который откровенно "поплыл" в конце первого тайма и, в конце концов, получил желтую карточку.

47. Де Врей грубо сбил Переса. Судья молчит, но многозначительно смотрит на голландца...

48. Штрафной зарабатывает Роббен. Де Микелес получает предупреждение. А штрафной, кстати, с очень опасной позиции.

49. Снейдер неудачно пробил штрафной - выше ворот.

50. Месси очень опасно выходил на ворота, но боковой судья зафиксировал оффсайд.

51. По статистике 2 гола голландцы на этом турнире забили в первом тайме, 10 - во втором.

53. Болельщики поют. Кажется, от скуки...

54. Роббен набрал скорость, но защитники его блокировали на линии штрафной.

55. Теперь Месси пытался пройти в штрафную. Куда там... Четыре защитника стоят стеной.

56. Неточный пас голландские полузащитники из глубины поля делают на Роббена. От ворот.

57. Аргентинцы катают мяч в центре поля...

58. ИГУАИНН!!!! Шикарная подача от Лавесси, но тот не смог ударить как следует головой по воротам.

59. Теперь голландцы очень долго готовят свою атаку...

60. Нет. Ничего у них пока не получается. Ни у тех, ни у других.

61. Билья и Янмаат столкнулись. Очень больно аргентинцу.

62. Замена у аргентинцев - Класи вышел на поле вместо Де Йонга.

63. Очень сильный дождь идет в Сан-Паулу.

65. Голландцы атакуют, но как-то поперек поля.

66. Наконец-то к логическому концу пришла атака - удар Ван Перси заблокировал Гарай.

67. Блинд очень грубо ошибся в центре поля. Мяч у аргентинцев.

68. Сабалета отдавал пас на Игуаина, но тот был не готов к приему.

69. Янмаат получил травму лица в верховой борьбе за мяч.

71. Лавесси очень легко вошел в штрафную, но в последний момент защитники заблокировали его удар.

72. Влаар головой сыграл по катящемуся по полю мячу. Эффектно.

73. Месси подавал с фланга - очень неточно.

74. Так мы вообще сегодня ни одного гола не увидим. В основное время.

75. Ван Перси эффектно пробивал ударом "ножницами" - в падении через себя, но оказался вне игры.

76. ИГУАИН!!!!!! Шикарный момент, но не попал в ворота. Да и судья вне игры определил у аргентинца.

77.Снейдер... Подал штрафной как в Первой лиге. Честное слово!

79. Голландцы больше владеют мячом - 53 процента против 47.

80. А дождь все сильнее и сильнее...

81. Двойная замена у Аргентины - Агуэрро и Паласио меняют Игуаина и Переса.

83. Аргентинцы перехватили мяч. До атаки пока дело не дошло.

84. Рохо опасно бьет с дальней дистанции - Силлессен на месте.

86. Роббен прорывался в штрафную - Де Микелес выбил мяч на угловой.

87. Снейдер подавал угловой - аргентинцы отбились.

88. Месси отдает ши карный пас на Агуэрру, но тот замешкался в штрафной. Защитники вынесли мяч.

89. Роббен прорывался по флангу, но все чего добился - аута.

90. Судья добавил к основному времени 3 минуты. Кажется, потом будет еще 30.

90+1. Роббен едва не воспользовался ошибкой зщитников. Но Маскерано в последний момент заблокировал удар. Угловой.

90+2. Снейдер подал угловой - аргентинцы отбились.

90+3 Еще один навес голландцев - Гарай выбивает мяч.

ВСЕ! Нас ждет дополнительное время!

Последние 10 минут команды провели в обоюдных острых атаках, но этого было слишком мало для гола. Особенно на фоне первых 80 минут. И теперь нас ждет еще полчаса футбола. Скучного ли? Интересного ли?...

Третий тайм начинается!

92. Голландцы атаковали, но Ван Перси проиграл верховую дуэль Сабалете.

93. По-прежнему голландцы с мячом, но держат его в центре поля.

94. Навес Кюйта с угла поля в штрафную - но никого из голландцев в штрафной не оказалось.

95. Последняя замена у Голландии - вместо Ван Перси выходит Хунтелаар.

96. И вратаря Тима Крула в серии пенальти мы сегодня не увидим.

97. Снейдер навешивает с угла штрафной - мяч улетает за лицевую линию. От ворот.

99.Роббен бьет с хорошей позиции из-за штрафной - Ромеро поймал мяч.

100. Ответ аргентинцев - Паласио простреливает, но защитники выбивают мяч.

101. Замена у Аргентины - Родригес вместо Лавесси.

102. Кюйт пытается отдать мяч, но попадает в частокол аргентинских ног.

103. Роббен считает, что против него фолили и машет руками на турецкого арбитра. Судья в ответ загадочно улыбается.

104. Роббену все труднее сохранять равновесие. Впрочем, на судей он сейчас не бросается.

105. Предупреждение Хунтелару. Грубо сбил Маскерано.

105+1. Месси подал штрафной - Силлессен безупречен.

ПЕРЕРЫВ

Голландцы все больше и больше давят. Хватит ли им времени, чтобы забить?...

НАЧАЛСЯ 4-й ТАЙМ

106. Силлессен показывает азы дриблинга в трех метрах от своих ворот в борьбе с аргентинцем. Железные нервы у голландца.

107. Кюйт грубо сфолил против Сабалеты. Пауза в игре.

108. А замен у аргентинцев уже нет. Сабалете нужно играть через не могу.

109. Агуэро не смог отдать точный пас Паласио в очень перспективной атаке.

110. Удар Де Врея с центра поля. Мяч летит рядом со штангой.

112. В последние минуты команды борются за инициативу. С переменным успехом.

114. Паласио не смог обработать мяч у кромки поля. Аут.

115. ПАЛАСИО!!!!!! Шикарный момент, но он не смог головой перебросить мяч через Силлессена. МОМЕНТИЩЕ загубил...

116. РОДРИГЕС!!!! Второй опаснейший момент подряд у аргентинцев. После паса Месси не смог подстроиться как следует под мяч. Не получился у него удар.

118. Ответ Роббена - Маскерано выбил мяч за боковую. Аут.

119. Голландцы вновь атакуют, мяч уходит в аут.

120. Кюйт бьет - Де Микелес блокирует удар.

ВСЕ!!!!

Теперь нас наконец-то ждет самое интересное.

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ!!!

Первыми бьют голландцы.

Влаар - РОМЕРО ОТБИВАЕТ!!!!!

Месси - 0:1

Роббен - 1:1

Гарай - 1:2

Снейдер - РОМЕРО ОТБИВАЕТ!!!!!!

Агуэрро - 1:3

Кюйт - 2:3

Родригес - 2:4

ВСЕ!!!! АРГЕНТИНА В ФИНАЛЕ!!!!

Последний удар Силлессен мог отбить, но мяч от его рук попал в ворота.

Итого - в финале Германия и Аргентина.

До встречи!

Нас ждет еще два СУПЕРФУТБОЛА в Бразилии!!!!