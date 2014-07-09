УНИАН проведет онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ Нидерланды - Аргентина

Сегодня в Сан-Паулу состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сойдутся сборные Нидерландов и Аргентины.

Это будет второй полуфинал турнира, победитель которого в решающем матче встретится с командой Германии.

После неожиданного проигрыша команде Германии хозяев первенства - сборной Бразилии со счетом 7:1 от сегодняшней игры специалисты ожидают более равной и напряженной игры.

По ходу чемпионата голландцы продемонстрировали рациональную игру, где во главу угла был поставлен результат. Яркий комбинационный футбол подопечные Луи Ван Гаала показали только во втором тайме стартовой встречи Мундиаля - с еще действующими чемпионами мира из сборной Испании. Тот матч голландцы выиграли со счетом 5:1. Затем последовали победа над Австралией - 3:2 и выигрыш у Чили - 2:0. В плей-офф голландцы в 1/8 финала лишь в самой концовке игры сумели сломить сопротивление сборной Мексики (2:1). При этом до последних минут основного времени мексиканцы вели в счете, упустив сначала победу, а затем и ничью уже в компенсированное арбитром время игры.

В четвертьфинале сборная Коста-Рики, хоть и не забила в ворота Нидерландов ни одного мяча, но и не пропустила ни в основное, ни в дополнительное время. Лишь в серии пенальти запасной вратарь голландцев Тим Крул отразил два удара соперников, позволив своей команде выиграть со счетом 4:3.

В свою очередь, сборная Аргентины не проявила себя яркой игрой ни в матчах группового этапа, ни в плей-офф. В группе южноамериканцы трижды обыграли с минимальным счетом сборные Боснии и Герцеговины (2:1), Ирана (1:0) и Нигерии (3:2). В плей-офф аргентинцы в матче 1/8 финала против Швейцарии лишь в концовке дополнительного времени, благодаря голу Анхеля Ди Марии, обыграли соперника со счетом 1:0, а в четвертьфинале с таким же минимальным счетом, но в основное время, оказались сильнее команды Бельгии - 1:0.

В противостоянии команд в полуфинале аналитики букмекерских контор небольшое преимущество отдают южноамериканской команде. На победу аргентинцев ставки принимаются из расчета 2,6 к 1, на победу Нидерландов - 3 к 1, на ничью - 3,25 к 1.

Матч начнется в 23.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.