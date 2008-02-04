Луческу приобщает «горняков» к искусству

Главный тренер Шахтера Мирча Луческу впервые рассказал, как он проводит свободное время в загранпоездках. Он много читает, интересуется искусством, любит устроить себе прогулку, но только в тех случаях, когда оказывается в городе впервые.

В интервью "Комсомольской правде в Украине" тренер признался в своей страсти к литературе.

Луческу читает все - от профессиональной литературы до беллетристики. Отдельная глава - книги по искусству, которых в личной библиотеке тренера Шахтера очень много.

"Мне интересно все - и книги по футболу, и художественная литература. Обязательно просматриваю газеты, чтобы знать, что в мире происходит. А в последнее время стал читать мемуары - наверное, начинаю стареть", - говорит наставник горняков.

Своих подопечных Луческу тоже приобщает к прекрасному: "...когда мы выезжаем за рубеж, я стараюсь куда-то вывести команду, показать города. И я всячески даю им понять, что надо интересоваться искусством и бывать в музеях. Потом, спустя годы, они будут мне за это благодарны".