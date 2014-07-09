Украинский чемпион мира по прыжкам в высоту Бондаренко выиграл турнир в Венгрии

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Бондаренко победил с рекордом соревнований - 2,38 м., улучшив установленное в прошлом году достижение грека Констадиноса Баниотиса (2,34). Второе и третье места заняли россияне - Иван Ухов (2,34) и Даниил Цыплаков (2,30). Второй украинец Юрий Кримаренко занял седьмое место (2,22).

Анна Рыжикова финишировала второй в беге на 400 метров с барьерами (55,16), а Анна Титимец замкнула тройку призеров (55,53). Победила Кеми Адекоя из Бахрейна (54,98).

Наталья Погребняк выиграла финал в беге на 100 метров (11,69), опередив американку Кеми Дункан (55,16). Олеся Повх финишировала третьей (11,78). При этом, спортсменкам пришлось бежать при встречном ветре -2,6 м/с.