Сборную Украины на чемпионате Европы по гребле возглавит олимпийский чемпион Чебан

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Бороться за медали европейского первенства Украина делегировала 32 спортсмена

Состав национальной сборной выглядит следующим образом: мужчины - Виталий Цуркан, Сергей Баштовый, Роман Копистинский, Игорь Трунов, Евгений Карабута, Александр Сенкевич, Вадим Ципан, Юрий Вандюк, Андрей Рыбачок, Павел Алтухов, Денис Коваленко, Тарас Мищук, Эльнур Ахадов, Юрий Чебан, Дмитрий Янчук, Кирилл Черноморов, Роман Скорик, Анатолий Малый, Эдуард Шеметило, Денис Камерилов, Виталий Вергелес, Тарас Браташ; женщины - Светлана Римкевич, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Людмила Галушко, Мария Кичасова, Инна Грищун, Анастасия Горлова, Ольга Алехина, Александра Воловчик, Лидия Игуменова.

Как сообщал УНИАН, ранее от выступлений на этом турнире отказалась другая украинская олимпийская чемпионка Инна Осипенко-Радомская, которая пожаловалась на отсутствие финансирования со стороны национальной федерации и предположила, что в ближайшее время сменит спортивное гражданство и будет выступать за национальную сборную другой страны.

Отметим, что всего в турнире примут участие около 850 гребцов из 39 стран мира.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 10 по 13 июля в немецком городке Бранденбург.