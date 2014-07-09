Сборная Германии разгромила Бразилию в полуфинале ЧМ

В бразильском Белу-Оризонти завершился первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Германии разгромила команду Бразилии со счетом 7:1.

Судьба матча решилась в течении 5 минут в середине первого тайма.

Игра лишь в самом начале проходила с небольшим преимуществом бразильцев, но уже к концу первой 10-минутки немцы перехватили инициативу. А на 11-й минуте, после розыгрыша углового, гол забил Томас Мюллер. Затем немцы выдали потрясающий отрезок игры длиной в 5 минут - с 24-й по 29-ю - когда у соперника просто развалилась оборона. Четыре гола подряд забили Мирослав Клозе, Тони Кроос (дважды) и Сами Хедира.

Во втором тайме немцы не стали останавливаться на достигнутом и выдержав стартовый натиск соперника забили еще дважды. Дублем отличился вышедший на замену Андреас Шюрле. И лишь в добавленное арбитром время, на 91-й минуте Оскар сумел размочить счет.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

В финале сборная Германии сыграет с победителем пары Голландия - Аргентина.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.