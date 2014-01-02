ЧМ-2014, 1/2 финала, Бразилия - Германия - 1:7: онлайн-трансляция

Сегодня в Белу-Оризонти проходит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором втречаются сборные Германии и Бразилии.

Это первый из двух матчей полуфинала соревнований.

В этой игре сошлись команды, которые изначально считались одними из главных фаворитов турнира. Перед началом Чемпионата мира букмекерские конторы ставили сборную Бразилии на первое место, а Германии - на третье среди всех 32-х участников первенства. На самом турнире обе команды выступают достаточно неубедительно. Тем не менее, главного для себя - максимального результата на данный момент - они добились.

Сборная Бразилии добилась успеха в стартовом матче турнира, обыграв команду Хорватии со счетом 3:1. Впрочем, по мнению многих, успех в этой игре пришел к команде благодаря ошибочно назначенному арбитром пенальти в ворота хорватской команды. Уже в следующем матче бразильцы не смогли выиграть у сборной Мексики (0:0), после чего разгромили аутсайдера группы из Камеруна - 4:1. В плей-офф команда сначала лишь в серии пенальти одолела сборную Чили - 4:3, после чего в основное время одолела Колумбию со счетом 2:1.

Сборная Германии начала турнир очень яркой победой над одной из топ-команд европейского футбола из Португалии, обыграв соперника с разгромным счетом 4:0. Впрочем, в дальнейшем немцы не показывали столь яркой и убедительной игры. Последовала ничья с Ганой (2:2), минимальная победа над сборной США (1:0), а в плей-офф были последовательно обыграны команды Алжира (2:1, в дополнительное время) и Франции (1:0).

В полуфинальной встрече специалисты и аналитики букмекерских контор считают шансы команд приблизительно равными. Букмекеры небольшой перевес отдают хозяевам турнира. На победу Бразилии ставки принимаются из расчета 2,7 к 1, на победу Германии - 2,9 к 1, на ничью - 3,25 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!!

Их осталось четверо... Пришло время самого вкусного. Четыре лучшие команды мира до конца этой недели определят самого-самого. На блажийшие четыре года. И что любопытно, в полуфинал вышли действительно самые-самые достойные. Что встречается достаточно редко. Обычно хоть один коллектив да творит суперсенсацию. В этот раз, такого не смогла сотворить даже Коста-Рика. Итак...

Бразилия - Германия: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: Первый национальный

Стали известны стартовые составы команд:

Бразилия: 12. Жулио Сезар, 4. Давид Луис, 6. Марсело, 13. Данте, 23. Майкон, 17. Луис Густаво, 11. Оскар Жуниор, 20. Бернард, 5. Фернандиньо, 7. Халк, 9. Фред.

Запасные: 1. Жефферсон, 22. Виктор, 14. Максвелл, 15. Энрике, 2. Дани Алвес, 3. Тьяго Силва, 8. Паулиньо, 18. Эрнанес, 16. Рамирес, 19. Виллиан, 21. Жо, 10. Неймар.

Германия: 1. Нойер, 5. Хуммельс, 20. Боатенг, 16. Лам, 4. Хеведес, 7. Швайнштайгер, 18. Кроос, 6. Хедира, 8. Озил, 13. Мюллер, 11. Клозе.

Запасные: 12. Цилер, 22. Вайденфеллер, 21. Мустафи Ш., 17. Мертезакер, 2. Гросскройц, 3. Гинтер, 14. Дракслер, 19. Гётце, 23. Крамер, 9. Шюррле, 10. Подольски, 15. Дурм.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Как видно из состава, вместо Силвы играет Данте, как собственно и ожидалось, а травмированного Неймара заменил Бернард.

2. Первый угловой подал бразилец Оскар - немцы отбились.

3. Продолжают атаковать бразильцы. Марсело пробил из-за штрафной - рядом со штангой.

4. И еще один момент у бразильцев - Халк простреливал в центр штрафной, но первым на мяче был Нойер.

5. Первый ответ немцев. Клозе завозился с мячем возле боковой линии, защитники Бразилии отобрали мяч.

6. Удар Хеведеса почти с центра поля. Жулио Сезар легко ловит мяч.

7. Пока мяч контролируют бразильцы. Немцы, похоже, присматриваются к сопернику.

8. Опаснейший момент у немцев. Хедира попал... в спину Клозе.

9. Мюллер сначала ошибся в атаке, позволив Марсело отобрать мяч, а затем нарушил правила на том же Марсело. Пока, без желтой карточки.

10. Угловой подают немцы. Подача Крооса и...

11. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! МЮЛЛЕР!!!!!! 0:1!!!!!!!!

12. Потеряли... Хваленная бразильская защита потеряла самого главного немца. Мюллер при подаче углового остался совсем один. Чем тут же воспользовался. Красивый гол.

13. Заброс в штрафную сборной Германии, но там Нойер легко завладел мячом.

14. Халк вновь сделал опасную передачу с фланга - защитники вынесли мяч.

15. На сей раз Халк грубо ошибся. Отдал слишком неточный пас на партнера... Аут.

16. Хуммельс заблокировал прострел Майкона.

17. Марсело требует пенальти и заодно слишком страстно спорит с Боатенгом. Ух, жарко сегодня будет. Пегальти нет - угловой. Ламм не нарушал правила в борьбе с Марсело.

18. Хуммельс выносит мяч после подачи Оскара.

19. Еще раз Марсело попытался обострить ситуацию - вновь попал в защитника.

20. Озил проиграл борьбу бразильцам на фланге. Потенциально было очень опасно.

21. Клозе пробил но несильно, прямо в руки вратарю.

22. Пока матч идет на очень высоких скоростях и зрелищно. Команды постоянно поочередно атакуют.

23. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! КЛОЗЕ!!!!!!! 0:2!!!!!

24. Клозе дважды бил после шикарной многоходовой комбинации немцев. Пробил вратаря со второго раза.

25. ААААААААААА!!!!!!!!! НЕЕЕЕЕТТТТ!!!! ЭТО НЕВОЗМОЖНО!!!! 0:3!!!!

26. ЭТО ФАНТАСТИКА!!!! 0:4!!!

27. Два гола подряд Кроос забил закончив почти идентичные комбинации своих партнеров, после паса с фланга низом.

28. Ребенок какой-то на трибуне плачет навзрыд. Остальные бразильцы просто в шоке. Игроки команды в том числе...

29. ....!!!!!!! ХЕДИРА!!! 0:5!!!

30. А ведь казалось бразильцы пришли в себя. Но нет, немцы вновь разорвали их оборону. В четвертый раз за 5 минут. Это невероятно... ЭТО ПРОСТО НЕ ЛЕЗЕТ НИ В КАКИЕ РАМКИ!!!

32. Еще один момент у немцев. Кроос попал в защитника, угловой.

33. Теперь немцы катяют мяч по своей половине поля. Заслужили...

34. И еще одна атака от немцев. Ламм не успел к мячу.

35. Клозе отдавал передачу по центру, вместо того чтобы отдать направо Мюллеру. Тот от досады всплеснул руками. Им мало...

36. На стадионе просто гробовая тишина. Ее не могут нарушить даже песни немецких фанатов. Тишина все равно громче, она прямо кричит своей беспомощностью...

37. Главное, чтобы немцы не расплескали себя полностью сегодня. В финале тоже хочется от них увидеть хороший футбол.

38. Озил пробил со штрафного - чуть выше ворот.

40. Сколько бразильцев потратили все свое состояние (а если даже и половину), чтобы купить билет на финал в Рио, на Маракану...

42. Немцы непоколебимы. Даже при 5:0 они супервнимательны в обороне. И наглухо блокируют любые попытки соперника к обострению.

43. Последние две минуты бразильцы контролируют мяч. Толку от этого ничуть...

44. Марсело подавал штрафной - немцы опять отбились.

45. Марсело опять пыталася обострить - и опять неточный пас. Нойер легко овладевает мячом.

ПЕРЕРЫВ

Мдаааа... Что тут сказать. Пять минут игры - с 24-й по 29-ю, ВСЕГО-ТО ПЯТЬ МИНУТ... Они полностью перевернули историю чемпионатов мира. Они напрочь убили интригу одного конкретного матча, который, между прочим, предвкушали, не немцы, и не бразильцы. Его предвкушал весь мир. Они заставили навзрыд плакать безвестного 11-ти - 12-ти летнего (на вид) бразильского мальчика, хвататься за сердце главного тренера команды Луиса Фелипе Сколари... А ведь это тольк вершина айсберга. То, что показывают по телевизору. На самом деле, зная темперамент и любовь бразильцев к футболу, можно только представить себе, что сейчас происходит по всей стране - от лачуг в фавелах, до богатейших вилл миллиардеров.

Второй тайм... Бразильцы, отыграйте его пожалуйста ради своего прекрасного народа. Так, чтобы они хоть чуточку вас простили. И продолжали вами гордиться.

И все-таки ЭТО НЕВЕРОЯТНО....

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Бразильцы сразу побеждали вперед. Но немецкая машина просто так поддваться эмоциям и давать слабину не будет. Они же немцы.

47. Рамирес продрался в штрафную. И тут же напоролся на частокол из ног немецких защитников.

48. Клозе подтолкнул Луиза в центре поля. Тактический фол...

49. Фред картинно падает в штрафной. Мексиканский арбитр неумолим.

50. Паулиньо навешивал с угла поля - мяч всех перелетел, и защитников, и нападающих.

51. МОМЕНТИЩЕ для бразильцев. Фред создал, но Нойер отбил мяч. Сэйв немецкого вратаря.

52. Оскар... Удар из выгоднейшей позиции. И еще один сэйв Нойера.

53. Паулиньо бьет в упор. ДВАЖДЫ!!!! Нойер бесподобен в начале второго тайма.

54. Бразильцы вроде воспряли. Но Нойер... У НБА есть слоган - "это фантастика".

55. А немцы тоже не гнушаются атаковать. И Мюллер вновь не получил мяч в выгоднейшей ситуации. И вновь всплеснул руками.

57. Мюллер делал передачу с фланга на Клозе - защитники заблокировали навес.

58. Рамирес грубо нарушил правила на Нойере. Судья ограничился устным предупреждением, без карточки.

59. Замена у Германии - Шюрле выходит вместо Клозе. Теперь он будет главным, кто захочет забить шестой гол.

60. Фред ударил - Нойер по-прежнему на месте.

61. А немцы все никак не угомонятся. Мюллер дважды выходит на ударную позицию - оба раза ситуацию спасает вратарь Жулио Сезар.

62 Майкон падает в штрафной. Немцы требуют желтую карточку за симуляцию. Судья ограничивается угловым.

63. Теперь Паулиньо пытается обострить ситуацию у ворот немцев - защитники выбивают мяч.

64. Шюрле прибежал в чужую штрафную, но вратарь Жулио Сезар раньше оказался на мяче.

66. Бразильцы контролируют мяч. Очень долго готовят атаку.

67. Паулиньо бьет в красивом прыжке через себя. Но мимо, да и судья зафиксировал оффсайд.

68. Желтая карточка Данте - за грубый фол против Мюллера.

69. ШЮРЛЕ!!! 0:6...

70. Ламм мог забивать сам, но не пожадничал. Отдал пас на Шюрле.

71. Замена у Бразилии - Виллиан вышел вместо Фреда.

73. Как только немцы оказываются с мячом, у защитников Бразилии сразу начинается страшная паника.

74. Паулиньо - то ли бил, то ли простреливал. В общем, Нойер легко забрал мяч.

75. Шюрле бежал на пас от Ламма. Но не добежал... Аут.

76. Замена у сборной Германии - Дракслер вышел вместо Хедиры.

77. Мюллеру все мало. Он еще и задирается с бразильцами про 6:0.

79. ШЮРЛЕ!!!! 0:7! Что же это такое....

80. Идеальный по траектории удар под острым углом.

81. А ведь я говорил, когда он выходил на замену, что выходит забивать. ЗАБИВАТЬ! Уже дважды.

82. Бразильцы уходят с трибун. Они не чужие на этом празднике жизни, но для них этот праздник окончен. Давай, до свидания!

83. ...И, тем не менее, спасибо за все. Вы - лучшие болельщики в мире. Недаром, именно у вас, в Бразилии, проходит этот фантастический чемпионат.

84. Шюрле никак не угомонится. Все атакует и атакует. На сей раз, защитники на высоте.

85. Рамирес ударил с линии штрафной - Нойер забрал мяч.

86. Бернард зачем-то толкнул Нойера. С такой обидой... Как ребенок, честное слово.

87. Шюрле надоели стандартные атаки. Попытался забить гол рикошетом от защитника. Но мяч улетел на угловой.

88. Судья добавил всего одну минуту. Для бразильцев и это очень много...

89. ОСКАРРРРР... Мимо пробил из выгоднейшего положения.

90. А Бернар пробил так, как его видимо научили в украинской Премьер-лиге. Кто выше бьет...

90. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ОСКАР!!!!!!! 1:7!!!! Они все-таки забили...

91. Нойер не смог совершить еще один подвиг...

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ГЕРМАНИЯ В ФИНАЛЕ!

Спасибо за внимание. До встречи! Завтра, на втором полуфинале.

Думаю будет тоже очень интересно. Но, хотелось бы, чтобы не так как сегодня. Чуть по другому.