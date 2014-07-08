Стаховский выиграл первый матч на теннисном турнире в Ньюпорте
20:01, 08 июля 2014Спорт
9
В первом круге наш теннисит обыграл представителя Узбекистана Дустова
Сергей Стаховский / Reuters
На теннисном турнире в Ньюпорте (США) завершился матч первого круга, в котором украинец Сергей Стаховский одержал победу над игроком из Узбекистана Форухом Дустовым со счетом 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте меньше часа, 59 минут. За это время Стаховский сделал четыре брейка и отыграл оба брейк-пойнта соперника. На счет украинца десять эйсов и семь двойных ошибок. Дустов четыре раза подал навылет и восемь раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.
Во втором круге соперником Стаховского будет хорват Иво Карлович, посеянный под вторым номером, который обыграл американца Робби Джинепри - 7:6(2), 6:2.
Турнир AТР Hall of Fame Tennis Championships проходит с 7 по 13 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter