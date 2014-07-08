Стаховский выиграл первый матч на теннисном турнире в Ньюпорте

На теннисном турнире в Ньюпорте (США) завершился матч первого круга, в котором украинец Сергей Стаховский одержал победу над игроком из Узбекистана Форухом Дустовым со счетом 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте меньше часа, 59 минут. За это время Стаховский сделал четыре брейка и отыграл оба брейк-пойнта соперника. На счет украинца десять эйсов и семь двойных ошибок. Дустов четыре раза подал навылет и восемь раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

Во втором круге соперником Стаховского будет хорват Иво Карлович, посеянный под вторым номером, который обыграл американца Робби Джинепри - 7:6(2), 6:2.

Турнир AТР Hall of Fame Tennis Championships проходит с 7 по 13 июля.