Владимир Кличко объявил, что скоро станет отцом

Чемпион мира среди боксеров-профессионалов по трем престижным версиям в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко подтвердил, что у них с подругой, американской актрисой Хайден Паннетьер, будет ребенок.

Об этом он сообщил в интервью Radio Hamburg, пишет ИТАР-ТАСС.

"Для меня это просто сенсация, - признался 38-летний боксер. - Я очень взволнован и с нетерпением жду самого главного дня в своей жизни. После рождения ребенка все изменится".

Боксер добавил, что они уже придумали имя ребенку, но будут держать его в секрете.

В мае этого года появились сообщения о том, что пара ждет первенца. А в июне журналисты на острове Сардиния сфотографировали 24-летнюю Паннетьер с заметно округлившимся животом.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьер стали встречаться в 2009 году, но в мае 2011-го расстались. В конце 2012 года они возобновили романтические отношения, а в октябре 2013-го объявили о помолвке, но решили отложить свадьбу из-за политической обстановки на Украине.

Как сообщал УНИАН, Кличко-младший следующий бой проведет 6 сентября в Гамбурге с болгарином Кубратом Пулевым.