Результаты 25-го тура английской Премьер-лиги

Завершились последние два матча 25-го тура английской Премьер-лиги

Ньюкасл - Миддлсбро 1:1 (Оуэн 60 - Хут 87)

Фулхэм - Астон Вилла (С.Дэвис 72, Буллард 86 - Хьюз 69 автогол).

Напомним, что вчера МЮ и Челси потеряли очки (ничья с одинаковым счетом 1:1 против, соответственно, Тоттенхэма и Портсмута; причем МЮ спас очко на 90+3 минуте), а Арсенал выиграл 3:1 у МСити и вернул лидерство. Эвертон и Блекберн счет не открывали. Ливерпуль прервал безвыигрышную серию (3:0 против Сандерленда). Уиган отнял очки у "крепкого середняка" Вест Хэма (1:0). "Братья" по низу таблицы Болтон - Рединг (2:0) теперь разделены тремя очками. Для Дерби и одно очко в матче с Бирмингемом (1:1) - радость.

Итого.

Лидеры. Арсенал - 60, МЮ - 58, Челси 54.

Середняки. Эвертон - 44, Ливерпуль - 43, Астон Вилла и МСити - по 41, Блекберн - 39, Портсмут - 38, Вест Хэм - 36.

Беднота. Тоттенхэм - 29, Ньюкасл - 28, Миддлсбро - 26, Болтон - 25, Уиган, Сандерленд - по 23, Рединг - 22, Бирмингем - 21, Фулхэм - 19,

Дерби. Дерби - 9.