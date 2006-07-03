Блохин пойдет к кардиологу
10:26, 03 июля 2006Спорт
1013
Напряжение дает о себе знать...
Украинские футболисты позволили себе расслабиться лишь перед отъездом в Украину. За два часа до отправления Воронин и Калиниченко пригубили спиртное в баре. Баль в это время пил виски в баре. К нему подсел Блохин – шутил, вспоминал, какие вещи у него пропали во время предыдущих поездок. А затем задумчиво вымолвил:” Приеду в Киев, пойду проверяться в кардиологический центр”.
Газета "Сегодня"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter