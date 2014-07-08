Украинская олимпийская чемпионка опровергла решение о переезде в Азербайджан

Об этом сообщает azerisport.com.

В частности, спортсменка отметила: "Я читаю в интернете якобы свои комментарии, которые я на самом деле не давала. Пока еще я никуда не перехожу. Но мы уже полгода не получаем финансирование на подготовку. Восемь сборов - за свои деньги. Ребята сейчас едут на чемпионат Европы, но, я так понимаю, в долг. То есть за свои деньги, а потом, когда-нибудь, наше министерство им, может, и вернет. Но у меня уже просто нет средств. Поэтому на эти соревнования я не еду. Предложения? Да, есть. Много. Но пока я остаюсь здесь и, надеюсь, что-нибудь изменится в лучшую сторону".

Касательно предложений, которые получает спортсменка, она отметила: "Меня зовут и Россия, и Словакия, и Азербайджан. Главное, что там есть - финансирование стабильной подготовки к Играм. Борьба за олимпийскую медаль требует очень больших вложений. Сколько наград украинцы принесли другим странам в Сочи?! За рубежом нас ценят. Я тоже не последний человек, олимпийская чемпионка. Меня уже пять лет зовут, еще после пекинской Олимпиады".

Относительно того, рассматривает ли украинка возможность смены спортивного гражданства, она ответила: "Может, и рассматриваю. Почему? Мне не 20 лет. Олимпиада-2016 в Рио может стать последней в моей карьере. У меня есть семья, ребенок, которому нужно хорошо кушать. Конечно, гонимся за каждой копейкой. Потому что спорт - это работа на износ. Заканчиваем карьеру с множеством травм. Потом ведь мне никто не позвонит, не спросит: «Инна, может, тебе дать денег на восстановление твоего колена?». Все, что я заработаю, буду тратить на свою реабилитацию. А муж у меня - тренер, а не бизнесмен. Я не исключаю, что в Рио буду выступать за другую страну. Только не Россию. Как бы там ни было, я патриот Украины. Уйти под знамя страны, которая против нас - это не актуально. Хотя у меня много родственников там живет".

Ранее ряд украинских СМИ опубликовал информацию о том, что Инна Осипенко-Радомская якобы приняла решение прекратить выступления за сборную Украины и перейти в команду Азербайджана.