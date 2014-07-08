Украинский баскетболист Лищук покинул "Валенсию"

Руководство клуба приняло решение не рисковать, так как в последние годы у Сергея было немало травм, а впереди у "Валенсии" очень важный сезон, в котором команда сыграет в Евролиге, сообщает isport.ua со ссылкой на vlcnews.es.

На днях левантийцы уже подписали контракт с Крешимиром Лончаром, который, как теперь понятно, займет место Лищука в команде.

За пять сезонов в Валенсии вице-капитан команды Лищук дважды завоевывал трофей победителя Еврокубка (второго по значимости континентального клубного турнира после Евролиги), один раз играл в финале турнира, а также был финалистом испанского Копа Дель Рэй.

Таким образом, украинец стал свободным агентом.