Украинский баскетболист Лищук покинул "Валенсию"
14:31, 08 июля 2014Спорт
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Игрок сборной Украины по баскетболу Сергей Лищук покинул испанскую "Валенсию", в которой выступал на протяжении пяти сезонов.
Сергей Лищук покидает "Валенсию" после пяти лет выступлений / xsport.ua
Руководство клуба приняло решение не рисковать, так как в последние годы у Сергея было немало травм, а впереди у "Валенсии" очень важный сезон, в котором команда сыграет в Евролиге, сообщает isport.ua со ссылкой на vlcnews.es.
На днях левантийцы уже подписали контракт с Крешимиром Лончаром, который, как теперь понятно, займет место Лищука в команде.
За пять сезонов в Валенсии вице-капитан команды Лищук дважды завоевывал трофей победителя Еврокубка (второго по значимости континентального клубного турнира после Евролиги), один раз играл в финале турнира, а также был финалистом испанского Копа Дель Рэй.
Таким образом, украинец стал свободным агентом.
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