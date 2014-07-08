Олимпийские отделения в областях озаботились юными спортсменами с востока страны
Из Луганска в Херсонской и Одесской области отправились первые две группы воспитанников детско-юношеских спортивных школ Луганска, Свердловска, Краснопартизанская, Лутугино и Перевальска.
Организаторами отдыха юных спортсменов выступили Луганское и Херсонское областные отделения Национального олимпийского комитета Украины, Луганское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины, Департаменты образования и науки Херсонской и Луганской областных государственных администраций, сообщили УНИАН в НОК Украины.
По словам организаторов, дети будут отдыхать в оздоровительных лагерях Геническа и Скадовска («Чайка», «Чемпион», «Приморье», «Ласточка», «Голубое пламя», «Созвездие Таврии»), а также в одесском пансионате фонда «Дорога к дому».
Планируется, что лагеря отдыха на юге посетят 150 юных спортсменов из Луганской области.
Следующая группа отправится к морю уже 13 июля.