В Первой лиге чемпионата Украины по футболу сыграют 16 команд

Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

Кроме того, был утвержден состав участников на сезон 2014-2015 годов: «Буковина» Черновцы, «Гелиос» Харьков, «Горняк» Кривой Рог, «Горняк-Спорт» Комсомольск, «Десна» Чернигов, «Динамо-2» Киев, «Звезда» Кировоград, «Николаев» Николаев, «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка, «Нива» Тернополь, «Александрия» Александрия, «Полтава» Полтава, «Сталь» Алчевск, «Сталь» Днепродзержинск, «Сумы» Сумы, «Тернополь» Тернополь.

В связи с отсутствием подтверждающих документов относительно участия всех команд Второй лиги в следующем сезоне состав участников, а соответственно и формат соревнований, окончательно утвержден не был. Вместе с тем, было принято решение относительно двух вариантов проведения соревнований в зависимости от количества участников: в случае 10-ти команд - одна группа в 4 (четыре) круга, и 3 (три) круга соревнований в случае подтверждения участия 11-ю или более командами. В настоящее время в Администрацию ПФЛ не поступало подтверждения от команды «Карловка» и остается открытым вопрос относительно участия команды «Звезда-2» Кировоград.

Команды «Шахтер» Свердловск и «Авангард» Краматорск, находящиеся в зоне АТО, также не могут предоставить подтверждение своего участия в соревнованиях по объективным причинам. Центральным советом ПФЛ принято решение приостановить участие команд указанных клубов в соревнованиях до урегулирования ситуации в регионе без исключения из состава ПФЛ и представлению указанного решения на рассмотрение и утверждение Исполнительным Комитетом ФФУ.

Как сообщал УНИАН, ранее ФФУ и Премьер-лига утвердили количество команд-участниц элитного дивизиона украинского футбола, где выступят 14 коллективов.