Теннисистка Свитолина вышла во второй круг турнира в Австрии

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Свитолина одержала победу над австрийкой Патрисией Майр-Ахлайтнер, занимающей в рейтинга WTA 77-е место - 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За это время Свитолина выиграла пять геймов на чужой подаче и проиграла всего один на своей.

Навылет соперницы не подавали, при этом обе допустили на подаче по две двойные ошибки. Благодаря этой победе украинка вышла вперед в личном противостоянии с Майр-Ахлайтнер - 2:1.

За выход в 1/4 финала Свитолина поспорит со швейцаркой Стефани Фогель, которая обыграла немку Юлию Гергес - 7:6(7), 6:2.

Турнир WTA NURNBERGER Gastein Ladies (призовой фонд - 250 тыс. долларов) проходит в Австрии с 7 по 13 июля.