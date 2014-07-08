Главным тренером БК "Будівельник" назначен Виталий Черний

Украинский специалист подписал с 9-кратными чемпионами Украины соглашение сроком на 3 сезона, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее 43-летний Черний работал главным тренером национальной сборной Украины, юношеской сборной команды (U-16), кадетской сборной страны, а также наставником баскетбольного клуба «Киев». Именно в «Киеве» Виталий Николаевич провел прошлый сезон, в котором ему удалось вывести команду в плей-офф Суперлиги с 8 места в регулярном чемпионате. Отметим, что в сезоне 2009/2010 Виталий Черний выводил БК «Киев» (состоящий исключительно из украинских баскетболистов) в полуфинал чемпионата Украины.

В настоящий момент Виталий Черний также возглавляет молодежную сборную Украины (U-20), с которой готовится к чемпионату Европы в дивизионе Б, стартующий уже 10 июля.