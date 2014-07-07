Умер легендарный футболист ”Реала” Альфредо Ди Стефано

Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на Marca.

Ди Стефано в субботу перенес сердечный приступ на улице Мадрида и был госпитализирован в критическом состоянии после остановки сердца. Позже стало известно, что Ди Стефано впал в кому. 4 июля легендарному футболисту исполнилось 88 лет.

Уроженец Аргентины, признанный третьим величайшим футболистом ХХ века по версии ФИФА, с 2000 года занимал пост почетного президента ”Реала”, за который он выступал в 1953–1964 годах.

Будучи игроком мадридцев, Ди Стефано 8 раз становился чемпионом Испании и 5 раз обладателем Кубка европейских чемпионов. Спортсмен дважды признавался лучшим футболистом года в Европе (”Золотой мяч”).

Ди Стефано также становился чемпионом Испании в качестве главного тренера ”Валенсии”. За свою карьеру игрока на клубном уровне Ди Стефано сыграл 521 официальный матч (282 - за ”Реал”) и забил в них 377 голов (216 - за ”Реал”).