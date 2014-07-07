Порошенко обсудил с президентом ФИБА-Европа вопрос проведения Евробаскета-2017

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко поблагодарил за позицию федерации относительно переноса Чемпионата Европы по баскетболу, который должен был состояться в Украине в 2015 году, на 2017 год.

«Спасибо, что с пониманием отнеслись к предложению Украины перенести проведение Евробаскета. Весь мир демонстрирует солидарность с Украиной в этих чрезвычайно тяжелых условиях, потому что фактически сейчас мы боремся за нашу независимость», - сказал он.

Порошенко выразил убеждение, что ситуация на Донбассе меняется. Согласно последним социологическим исследованиям, подавляющее большинство населения Донецкой и Луганской областей поддерживает идею единства Украины. «Поддержка людей в сердце Донбасса очень помогает», - констатировал Президент.

Этот факт дает возможность надеяться на достижение мира и стабильности уже через несколько месяцев, добавил Глава государства, что позволит не отменять Евробаскет, а перенести его.

Президент ФИБА Европа, в свою очередь, отметил, что его организация с пониманием отнеслась к событиям в Украине. По его словам, для проведения чемпионата такого уровня важен «вопрос безопасности, стабильности и надлежащей инфраструктуры».

Президент Украины выразил надежду, что в 2017 году Украина сможет обеспечить проведение чемпионата и все надлежащие условия. Он отметил, что Украина уже имеет положительный опыт проведения масштабных спортивных мероприятий, в частности - Евро-2012.

По мнению главы государства, этот чемпионат продемонстрировал не только солидарность с Польшей, которая была соорганизатором, но и единство внутри Украины. «Я помню свои ощущения, когда даже после того, как мы проиграли Франции, в два часа ночи люди с национальным флагом и символикой сборной Украине на улицах Донецка пели гимн. И все люди это поддерживали. Это продемонстрировало единство Украины, и я уверен, что баскетбол может сыграть такую же роль», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет должен был пройти в 6 городах Украины осенью 2015 года.

Однако, РФ в марте с.г., игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

19 марта 2014 года директор Евробаскета-2015 Маркиян Лубкивский предлагал перенести сроки проведения соревнований в Украине на 2017 год, отдав право проведения баскетбольного первенства Европы в 2015 году другой стране.

13 июня во время заседания в Мюнхене Совет ФИБА Европа решила перенести Евробаскет-2015 в другое место. Решение было принято после тщательного рассмотрения текущей политической ситуации и с учетом безопасности в Украине.

Также решено, что Украина будет принимать Евробаскет-2017.