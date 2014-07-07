Обнародован состав сборной Украины по боксу на международный турнир в Китай

Тренерский совет Федерации бокса Украины обнародовал состав национальной сборной на престижный международный турнир, который состоится в Китае.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины. В составе команды 13 спортсменов. На турнире Украину будут представлять: мужчины - Дмитрий Замотаев (49 кг.), Игорь Сопинский (42), Юрий Шестак (56), Огнеслав Ищенко (60), Сергей Богачук (64), Ярослав Самофалов (69), Владислав Войталюк (75), Александр Хижняк (81), Геворг Манукян (91), Виктор Вихрист (+91), женщины - Татьяна Коб (51), Юлия Цыплакова (60), Мария Боруца (75). Традиционный международный турнир по боксу «China Open of Boxing 2014» состоится с 13 по 20 июля, в городе Гуйян (Китай).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter