Украинская пловчиха Зевина завоевала полный комплект наград чемпионата Франции
17:07, 07 июля 2014Спорт
1
Украинка Дарья Зевина завоевала полный комплект медалей в плавании на спине на открытом чемпионате Франции.
Дарья Зевина выиграла полный комплект наград / swimdream.org
Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.
Зевина стала чемпионкой на дистанции 100 м на спине (результат - 1:00.94).
Серебряную медаль спортсменка завоевала на дистанции 50 м на спине (28.74), а бронзовую - на дистанции 200 м на спине (2:12.31).
«По уровню участников эти соревнования приравнивают к взрослому чемпионату Европы по плаванию. Ведь участие в них принимали чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира», - заявил тренер Андрей Хлопцов.
Открытый чемпионат Франции проходил 4-5 июля в Виши. Участие в нем приняли около 300 спорсменов из 30 стран мира, в том числе сборные команды Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter