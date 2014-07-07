Украинская пловчиха Зевина завоевала полный комплект наград чемпионата Франции

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Зевина стала чемпионкой на дистанции 100 м на спине (результат - 1:00.94).

Серебряную медаль спортсменка завоевала на дистанции 50 м на спине (28.74), а бронзовую - на дистанции 200 м на спине (2:12.31).

«По уровню участников эти соревнования приравнивают к взрослому чемпионату Европы по плаванию. Ведь участие в них принимали чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира», - заявил тренер Андрей Хлопцов.

Открытый чемпионат Франции проходил 4-5 июля в Виши. Участие в нем приняли около 300 спорсменов из 30 стран мира, в том числе сборные команды Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.