Вратарь сборной Голландии извинился за инцидент во время замены в матче ЧМ

Игрок сначала извинился перед тренером вратарей Франсом Хуком, а затем и другими игроками команды, сообщает голландское издание De Telegraaf.

Игрок, уходя с поля, пнул бутылку с водой, выразив тем самым свое негодование по поводу замены. "Извините за мое поведение. Все мы должны думать, прежде всего об интересах команды", - отметил вратарь, признав что замена была правильной и своевременной.

Основное и дополнительное время матча Голландия - Коста-Рика завершилось нулевой ничьей. А в серии пенальти вышедший на замену голкипер голландской команды Тим Крул стал главным героем матча, отразив два удара соперников. В итоге, голландцы выиграли матч и вышли в полуфинал ЧМ.

9 июля "оранжевые" в полуфинале сыграют против сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси.