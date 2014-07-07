Лидеры украинского тенниса сохранили свои позиции в мировом рейтинге

Новые версии рейтингов публикуют официальные сайты WTA и АТР.

Рейтинги публиковались с учетом завершившегося накануне самого престижного в мире Уимблдонского турнира.

В топ-100 мужского рейтинга по-прежнему два украинских теннисиста. Первая ракетка Украины Александр Долгополов сохранил 19-е место. А идущий следом за ним Сергей Стаховский поднялся с 90-го места на 88-е.

Что касается лидеров, то здесь произошли существенные изменения. Победитель Уимблдона-2014 серб Новак Джокович поднялся со второй на первую позицию, потеснив теперь уже экс-лидера мирового тенниса испанца Рафаэля Надаля. В свою очередь, финалист Уимблдонского турнира швейцарец Роджер Федерер поменялся местами с соотечественником Станисласом Вавринкой, поднявшись с 4-го на 3-е место. А победитель Уимблдона-2013 британец Энди Маррей, неудачно выступивший на нынешнем турнире, скатился с 5-го на 10-е место в рейтинге.

Согласно новой версии женского рейтинга в топ-100 по-прежнему одна украинка Элина Свитолина, которая сохранила 35-е место.

В тройке лидеров изменений не произошло - Серена Уильямс (США), Ли На (Китай) и Симона Халеп (Румыния). А вот победительница Уимблдона-2014 чешка Петра Квитова поднялась с 6-го на 4-е место, обойдя Агнешку Радваньску из Польши и россиянку Марию Шарпову.