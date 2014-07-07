На чемпионате Европы по современному пятиборью выступят семеро украинцев
12:11, 07 июля 2014Спорт
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Тренерский состав сборной Украины по современному пятиборью определил состав команды на чемпионат Европы.
На чемпионате Европы будут соревноваться семеро украинцев / pentathlon.org
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.
В состав сборной Украины вошли 7 спортсменов.
В европейском первенстве примут участие все сильнейшие украинские атлеты - Виктория Терещук, Ирина Хохлова, Анастасия Спас, Павел Тимощенко, Дмитрий Кирпулянский, Руслан Наконечный и Денис Павлюк.
Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет с 8 по 13 июля в городе Секешфегервар (Венгрия).
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