На чемпионате Европы по современному пятиборью выступят семеро украинцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

В состав сборной Украины вошли 7 спортсменов.

В европейском первенстве примут участие все сильнейшие украинские атлеты - Виктория Терещук, Ирина Хохлова, Анастасия Спас, Павел Тимощенко, Дмитрий Кирпулянский, Руслан Наконечный и Денис Павлюк.

Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет с 8 по 13 июля в городе Секешфегервар (Венгрия).