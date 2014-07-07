Сборная Украины по легкоатлетическому многоборью попала в Суперлигу Кубка Европы

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В женском семиборье после первого дня соревнований лидировала Алина Федорова. Во второй день в секторе для прыжков в длину она показала третий результат (6,15 м) и сохранила лидерство. Изменения в расстановку сил внесло метание копья. Чешка Элишка Клучинова отправила снаряд на 46,27 м и опередила Алину по итогам шести видов на 64 пункта. Федорова показала результат 37,48 м. 800 метров Алина преодолела за 2.20,74 мин и набрала по итогам семиборья 6090 очков, которые обеспечили ей индивидуальное «серебро».

Анастасия Мохнюк стала третьей (5982 очка), Анна Мельниченко - четвертой (5937 очков). Римма Гордиенко не смогла финишировать на заключительной 800-метровке. С результатом 4418 очков она в итоговом протоколе оказалась на 31-м месте.

Куда скромнее выступила мужская команда в десятиборье. Лучшим из украинцев стал Василий Иваницкий, который набрал 7651 очко (личный рекорд) и занял девятое место. Александр Паламарчук с личным рекордом (7261 очко) финишировал 21-м, Сергей Ярохович набрал 7135 очков и стал в итоге 23-м. В свою очередь, Алексей Касьянов выбыл из борьбы еще в первый день соревнований.

В итоговой командной таблице первое место заняла сборная Чехии - 40384 балла. У украинцев 40056 очков, у команды Швеции - 39753.

Кубок Европы по легкоатлетическому многоборью (I и II дивизионы) состоялся в Рибейра-Брава (Португалия).

Параллельно, в польском Торуне проходил турнир в элитном дивизионе где победу одержала сборная России. Россияне набрали в общей сложности 41159 баллов. Вторыми оказались спортсмены из Нидерландов, набравшие 41048 баллов. Замкнули тройку легкоатлеты сборной Франции, в активе которых 40761 балл.