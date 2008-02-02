Результаты 25 тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль наконец прервал свою безвыиграшную серию в Премьер-лиге. Мерсисайдцы "долго запрягали", но во второй половине встречи с Сандрелендом забили "черным котам" три безответных мяча. Итак после сегодняшней осечки МЮ и благодаря победе над "горожанами" Арсенал становится единоличным лидером (60 очков), "красные дьяволы" - вторые (58), Челси с 54 очками идет третьим.

Английская Премьер-лига. 25 тур

Ливерпуль - Сандерленд 3 : 0 (Крауч 56, Торрес 69, Джеррард 88 (пен.)

Манчестер Сити - Арсенал 1 : 3 (Желсон 28 - Адебайор 9, 88, Эдуардо 26)

Тоттенхэм - МЮ 1 : 1 (Бербатов 20 - Тевес 90+3)

Портсмут - Челси 1 : 1 (Дефо 65 - Анелька 55)

Бирмингем – Дерби Каунти 1 : 1 (Ларссон 68 - Вилья 89)

Блэкберн - Эвертон 0 : 0

Рединг - Болтон 0 : 2 (Нолан 33, Хельгусон 58)

Уиган – Вест Хэм 1 : 0 (Килбейн 45)

Завтра 25 тур завершится двумя матчами: Ньюкасл - Мидлсборо, Фулхем - Астон Вилла.