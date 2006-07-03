Дэвид Бекхэм сдал капитанскую повязку

Полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм в немецком Баден-Бадене заявил о сложении с себя полномочий капитана национальной команды. Он отметил, что настало врем передать капитанскую повязку другому футболисту, тем более, что в команде произойдет смена главного тренера – место Свена-Ерана Эрикссона займет Стив Макларен.

"15 ноября 2000 года Питер Тейлор оказал мне великую честь и назначил капитаном сборной Англии. 58 из 95 своих матчей за сборную я провел с капитанской повязкой. Сейчас пришло время расстаться с ней. Я подчеркиваю, что намерен продолжать играть за национальную команду и готов всячески помогать новому капитану и новому главному тренеру", - приводит текст заявления Бекхэма AFP.

Полузащитник объяснил, что решение о сложении с себя капитанских полномочий принял до старта чемпионата мира, но объявить его хотел после того, как сборная Англии закончит выступления на турнире. По словам Бекхэма, это решение – самое трудное в его профессиональной карьере.

Лента.ру