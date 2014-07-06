Новак Джокович выиграл Уимблдонский турнир

В пригороде Лондона Уимблдоне на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета завершился финальный матч Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4.

Судьба матча, длившегося ровно 4 часа, была решена в пятом сете.

На протяжении всего матча шла приблизительно равная борьба. Джокович выиграл один гейм на подаче соперника - во второй партии - а судьба первого и третьего сетов решилась на тай-брейке. А в четвертой партии оба соперника много нервничали и ошибались. Федерер позволил оппоненту сделать два брейка, но сам трижды выиграл подачу Джоковича и сумел выровнять положение в матче - 2:2.

В решающем пятом сете роковым для Федерера стал десятый гейм, когда он позволил сопернику сделать брейк на своей подаче - 4:6.

Таким образом, Джокович второй раз в краьере выиграл Уимблдонский турнир. Ранее ему это удавалось в 2011-м году.

Любопытно, что в случае победы Федерера, он бы установил новый рекорд по количеству титулов в одиночном разряде - восемь. Тем не менее, у него на счету осталось семь побед и он остался соавтором рекорда с двумя другими обладателями семи титулов - американцем Питом Сампрасом и британцем Уильямом Реншоу.

Накануне, в женском одиночном разряде, победу одержала Петра Квитова из Чехии.

Как сообщал УНИАН, украинцы Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Леся Цуренко и Элина Свитолина завершили турнир ранее, дойдя, максимум, до третьего круга.

Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходил с 23 июня по 6 июля.