Челси не смог побить свой рекорд
19:05, 02 февраля 2008Спорт
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Результаты матчей 25 тура
Клуб Андрея Шевченко не смог улучшить своё достижение и довести количество побед до 10 кряду. В этом ему помешал “Портсмут”. В матче 25 тура английской Премьер-лиги “синие” и “помпи” сыграли вничью 1:1. В обеих командах отличились новички: у “Челси” забил Анелька (55), у “Портсмута” – Дефо (65).
Результаты других матчей:
Манчестер Сити - Арсенал 1 : 3
Тоттенхэм - МЮ 1 : 1
Бирмингем – Дерби Каунти 1 : 1
Блэкберн - Эвертон 0 : 0
Рединг - Болтон 0 : 2
Уиган – Вест Хэм 1 : 0
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