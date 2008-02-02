Челси не смог побить свой рекорд

Клуб Андрея Шевченко не смог улучшить своё достижение и довести количество побед до 10 кряду. В этом ему помешал “Портсмут”. В матче 25 тура английской Премьер-лиги “синие” и “помпи” сыграли вничью 1:1. В обеих командах отличились новички: у “Челси” забил Анелька (55), у “Портсмута” – Дефо (65).

Результаты других матчей:

Манчестер Сити - Арсенал 1 : 3

Тоттенхэм - МЮ 1 : 1

Бирмингем – Дерби Каунти 1 : 1

Блэкберн - Эвертон 0 : 0

Рединг - Болтон 0 : 2

Уиган – Вест Хэм 1 : 0