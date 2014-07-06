Сборная Голландии стала последним полуфиналистом ЧМ

В Салвадоре завершился последний матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Голландии обыграла футболистов Коста-Рики со счетом 4:3.

Судьба игры решились в серии послематчевых пенальти.

90 минут основного времени и 30 - дополнительного прошли в достаточно равной борьбе с моментами у ворот обеих команд. Несмотря на то, что голландская сборная считалась явным фаворитом игры, она создала лишь пару моментов в концовке основного времени и в дополнительные 30 минут. В то время, как коста-риканцы имели ряд выгоднейших шансов во вторые 15 минут овертайма. Тем не менее, с игры у обеих команд забить так и не получилось.

В серии пенальти более удачливыми оказались голландцы - 4:3. Они реализовали все свои 11-метровые, в то время как удары Брайана Руиза и Майкла Уманьи отбил вратарь голландцев Тим Крул.

Таким образом, в полуфинале сборная Голландии сыграет с командой Аргентины.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.