Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ

В Бразилиа завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0.

Исход игры в столице Бразилии был предрешен еще в начале первого тайма.

Аргентинцы гораздо увереннее начали матч и уже на 8-й минуте Гонсало Игуаин воспользовался рикошетом и неразберихой среди бельгийских защитников пробив точно в дальний угол ворот.

В дальнейшем матч проходил с переменным успехом, а бельгийцы имели немало моментов для того, чтобы сравнять счет. Но, хотя бы раз поразить ворота одного из фаворитов турнира европейская команда-открытие чемпионата так и не смогла.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча по которой можно проследить за ходом игры.

Таким образом, сборная Аргентины вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Голландия - Коста-Рика.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.