ЧМ-2014, 1/4 финала, Аргентина - Бельгия - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Бразилии проходят заключительные матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу, где в центральной игре дня в столице страны - Бразилиа - сойдутся сборные Аргентины и Бельгии.

Это будет третий из четырех матчей 1/4 финала.

В этой игре встречаются те немногие из оставшихся коллективов, которые выиграли все предыдущием матчи. Правда, сборная Аргентины свой матч 1/8 финала выиграла у команды Швейцарии лишь в дополнительное время, а Бельгия, также в овертайме, одолела команду США. На групповом турнире оба коллектива выиграли все три матча набрав по 9 очков.

Аргентинцы одержали все свои победы в упорной борьбе, пока ни разу так и не показав на этом турнире яркой красивой комбинационной игры, так присущей в былые годы "Альба Силлесте". В первом матче аргентинцы одолели сборную Боснии и Герцеговины - 2:1, затем лишь в концовке сумели забить единственный гол в ворота команды Ирана - 1:0, а в заключительной игре группы обыграли сборную Нигерии в результативном матче - 3:2. В 1/8 финала аргентинцы также ограничились победой с минимальным счетом над командой Швейцарии - 1:0.

В свою очередь, сборная Бельгии также одержала три победы в упорной борьбе и с минимальным счетом над командами Алжира (2:1), России (1:0) и Южной Кореи (1:0). А в первом раунде плей-офф бельгийцы лишь в овертайме сломили сопротивление сборной США - 2:1.

В очной игре Аргентина - Бельгия аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом южноамериканскую команду. На победу аргентинцев ставки принимаются с коэффициентом 2,02 к 1, на ничью - 3,45 к 1, а на победу команды Бельгии - 4,333 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!!

Еще один суперматч на чемпионате мира в Бразилии. Сборную Бельгии изначально причисляли к теневым фаворитам турнира. Никогда не входившая в число топ-сборных мирового футбола команда ныне может похвастать великолепным подбором игроков. Так называемое "золотое поколение" уже вывело сборную Бельгии в четвертьфинал. И, даже несмотря на предматчевые прогнозы, однозначно свидетельствующие в пользу аргентинцев... То ли еще будет! Итак...

Аргентина - Бельгия: текстовая онлайн трансляция

ТВ: Первый национальный

Стали известны стартовые составы команд:

Аргентина: 1. Ромеро, 5. Гарай, 23. Басанта, 4. Сабалета, 15. Демикелис, 6. Билья, 7. Ди Мария, 14. Маскерано, 9. Игуаин, 10. Месси, 22. Лавесси.

Запасные: 12. Орион, 21. Андухар, 3. Кампаньяро, 5. Гаго, 16. Рохо, 17. Фернандес Ф., 8. Перес, 11. Родригес М., 13. Фернандес А., 19. Альварес, 18. Паласио, 20. Агуэро.

Бельгия: 1. Куртуа, 2. Алдервейрелд, 4. Компани, 5. Вертонген, 15. ван Буйтен, 6. Витсель, 7. де Брюйне, 8. Феллаини, 11. Миральяс, 17. Ориги, 10. Азар.

Запасные: 12. Миньоле, 13. Боссут, 3. Вермален, 18. Ломбартс, 21. Ванден Боре, 23. Симан, 14. Мертенс Д., 16. Дефур, 20. Янузай, 9. Лукаку, 19. Дембеле, 22. Шадли Н.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Бельгийцы сразу же пошли в атаку. Но Де Брейне не смог отдать точный пас.

2. Витсель и Маскерано столкнулись. Судья успокаивает ситуацию.

3. МЕССИ! Отдал шикарный пас на Лавесси, но тот прострелил прямо на ногу сопернику Компани.

4. Еще одна опаснейшая передача из глубины поля - на Игуаина. Витсель выбил мяч.

5. Маскерано боролся с Миральясом у штрафной площади аргентинцев - судья показывает, что нарушения правил не было. От ворот.

6. Ди Мария бьет с очень дальней дистанции - Де Брейне блокирует удар.

8. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! ИГУАИН!!!!!! 1:0!!!

9. Позиционная атака аргентинцев привела к неудачному рикошету от защитника бельгийцев и шикарному удару Игуаина. Вратарь Куртуа даже не шелохнулся. Совершенно не ожидал такого развития событий.

10. Тут же Феллаини бросается вперед. Защитники Аргентины начеку.

11. Затяжная позиционная атака бельгийцев. Вновь у Феллаини отбирают мяч защитники.

12. Вертонген упустил мяч после паса из глубины поля.

13. Вчера фавориты матчей - бразилия и Германия - открывали счет на первых минутах. И точно также сушили игру потом...

14. Де Брейне пробил по воротам из-за пределов штрафной - мяч пролетел рядом со штангой.

15. Де Брейне очень неудачно подал угловой. Взмахом руки извиняется перед партнерами.

17. Вертонген очень хорошо прошел вдоль фланга и навесил. Защитники отбились - угловой.

18. Розыгырш углового неудачный для бельгийцев. От ворот.

19. Месси сбил Витселя. Штрафной. Очень нестандартная ситуация для Лео. Обычно на нем нарушают правила.

20. Еще одна массированная атака бельгийцев, но мяч уходит за лицевую линию.

21. Вертонген упускает мяч в аут. Не получается у бельгийцев провести полноценную мощную атаку.

22. Ответ аргентинцев. Эффектная передача пяткой от Ди Марии на Игуаина, но тот не ожидал. Мяч у вратаря.

23. Ответ бельгийцев Тоби отдавал на Феллаини, но тот в верховой борьбе за мяч нарушил правила на аргентинском защитнике.

24. Маскерано отобрал мяч у Де Брейна прервав массированную атаку.

25. Три бельгийца у Месси отобрали мяч. Лео недоволен, обращается к боковому арбитру.

26. Удар Де Брейне с большим трудом отбивает Ромеро.

27. И тут же ответ Месси. Защитники снова начеку.

28. Ди Мария получил шикарный пас от Месси, но ударил прямо в защитника.

29. Ди Мария мышцу потянул при ударе. Пауза в игре.

30. Команды используют перерыв стандартно - массовый водопой. Температура воздуха - +30 в столице Бразилии. Жарко даже на трибуне для прессы, которая находится в тени, под крышей стадиона.

31. Игуаин приготовился бить по воротам после навеса с угла поля, но Компани в очередной раз спасает Отечество - выбивает мяч.

32. Ди Марию уводят с поля. Очень большая потеря для аргентинцев.

33. Замена у Аргентины - вместо Ди Марии вышел Перес.

35. Де Брейне не смог выиграть мяч в верховой борьбе с защитником аргентинцев. Вновь и вось попытки "Красных дьяволов" бесплодны.

37. Некоторая пауза в игре наступила. Аргентинцы явно разбивают игру на эпизоды, не желая отдавать сопернику преимущество.

38. МЕССИ!!! Шикарный проход, но Феллаини трижды (!!!) на нем сфолил. Очень опасный штрафной. Специально для Мессии.

39. Месси пробил чуть выше ворот. У бельгийцев отлегло...

41. МИРАЛЬЯС... Отличный момент для игрока сборной Бельгии, но его удар головой оказался неточным. Мяч пролетает рядом со штангой ворот.

43. Месси подал угловой на ближнюю штангу - Витсель выбил мяч.

44. Феллаини теряет мяч после очень хорошего паса Азара.

45. Месси получил пас от Лавесси в центре штрафной, но не смог обработать мяч.

45+1. Две минуты добавил судья ко времени первого тайма.

ПЕРЕРЫВ

Пока что эта игра проходит по точно такому же сценарию, что и два вчерашних матча четвертьфинала. Фаворит в начале игры открывает счет, а потом начинает "сушить" игру. Правда, бразильцы вчера сумели забить после перерыва второй гол. Который был команде очень кстати, ведь колумбийцы также в концовке отличились. В этом же матче остается надеяться на большоцй потенциал бельгийцев. Все же, от этой команды продолжают ждать чудес на Мундиале. Мол, четвертьфинал - явно не предел для них.

В перерыве Марк Вильмст должен придумать что-то необычное. Стандартными действиями "небесно-голубых" явно не пробьешь...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!!!!!

47. Месси то ли бил, то ли навешивал со штрафного на Лавесси - мяч ушел за лицевую линию.

49. Бельгийцы пока более чем до середины поля продвинуться не могут.

50. Вертонген потрял мяч в борьбе с соперником у кромки поля. Мяч преходит к сборной Аргентины.

51. ИГУАИНН!!! Отличный проход по флангу и удар по воротам. Защитник выносит мяч на угловой.

52. Еще один навес Лавесси с фланга - мяч уходит за пределы поля.

53. Первое предупреждение - Азар получает за грубость против соперника.

54. Месси навешивает со штрафного - Куртуа выбивает мяч на угловой.

55. Подача углового неудачна - мяч легко ловит Куртуа.

56. Игуаинн вновь теряет опаснейший момент - бьет в перекладину.

57. Игуаинн не смог отдать точный пас на Месси и сорвал атаку.

58. Очередная потеря бельгийцев. Вязнут они в плотной обороне сборной Аргентины.

59. Компани прервал шикарный проход Лавесси. Жесткий стык получился.

60. Двойная замена у сборной Бельгии - Лукаку выходит вместо Ориги, а Мертенс - вместо Миральяса.

61. Шикарный момент у Феллаини! Удар головой чуть выше ворот.

62. Еще один опасный момент у бельгийцев, но Феллаини подтолкнул соперника.

63. Тренер аргентинцев настолько впечатлительный, что едва не потерял равновесие после неудачной атаки своих подопечных.

65. Гарай едва не срезает мяч в свои ворота после прострела Де Брейне.

66. Маскерано не смог обыграть Компани и выйти один на один с вратарем.

67. И еще один навес в штрафную аргентинцев - неточно.

68. Алдервейрелд получил предупреждение. Грубый фол на Билья.

69. Месси пытался обострить ситуацию, но наткнулся на частокол ногтсоперников.

70. Замена у Аргентины - вместо Лавесси выходит Паласио.

72.Бельгийцы атаковали, но Феллаини вновь толкал защитников. Штрафной.

73. Феллаини вновь оказался на острие атаки, но отдал неточный пас.

74. Бельгийцы штурмуют ворота соперника. Паласио ложится под мяч.

75. Предупреждение получает Билья. Грубая игра против Вертонгена.

76. Удар Мертенса со штрафного - рядом со штангой.

77. Лукаку предпринял первую попытку пробить по воротам, но Маскерано заблокировал удар.

78. Месси попытался обострить ситуацию у ворот бельгийцев, но Мертнес успел выбить мяч.

79. Витсель в очередной раз нарушил правила. Арбитр обходится без предупреждения - устной беседой.

80. Месси вновь обостряет ситуацию у чужих ворот - и вновь Мертенс разряжает ситуацию.

81. Последняя замена у Аргентины - вместо Игуаина выходит Гаго.

82. Месси постоянно пытается перехватить мяч, не давая спокойно жить защитникам сборной Бельгии.

83. Паласио... Один был напротив чужих ворот, но не дотянулся до верховой подачи. Чуть бы точнее...

84. Еще один момент у бельгийцев. Феллаини вне игры оказался. Да и Маскерано отработал момент хорошо.

85. Де Брейне имел супермомент, но рикошет. Угловой.

86. Де Брейне подал угловой - Гаго разрядил обстановку, выбив мяч подальше от ворот.

87. Месси отличный пас отдавал на Паласио, но Куртуа быстрее оказался у мяча.

88. Прострел Феллаини заблокировал защитник... Угловой.

89. Мертенс отлично подал угловой, но бельгийцы не разобрались кому бить. Шикарный момент!

90. У Переса сбилось дыхание в столкновении в игровом эпизоде. Пауза в игре.

90+1. Судья добавляет к основному времени игры 5 минут.

90+2. Де Брейне навешивал - вновь аргентинцы отбились.

90+3. Аргентинцы тянут время, но упускают мяч за боковую.

90+4. МЕССИ! Вышел один на один с вратарем, но Куртуа выбил мяч.

90+5. БЕЛЬГИЙЦЫ!!!!! Лукакку, а потом Витсель имели стопроцентные моменты. Выше ворот мяч полетел...

МАТЧ ОКОНЧЕН!

АРГЕНТИНА В ПОЛУФИНАЛЕ!!!

Спасибо за внимание! До встречи!

Нас ждет еще много СУПЕРФУТБОЛА в Бразилии...