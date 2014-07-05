Чешская теннисистка Квитова выиграла Уимблдонский турнир

На Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в знаменитом пригороде Лондона Уимблдоне завершился финальный матч женского турнира, в котором чешка Петра Квитова разгромила Эжени Бушар из Канады со счетом 6:3, 6:0.

Матч продлился менее часа.

Квитова, уже имевшая ранее в своей карьере победу на Уимблдоне-2011, полностью доминировала в матче с Бушар, впервые игравшей в финале соревнования серии "Большого шлема". Игра продлилась менее часа. За это время Квитова сделала три брейка на подаче канадки в первой партии (Бушар ответила одним брейком), а во втором сете полностью переиграла оппонентку, не отдав сопернице ни одного гейма.

Таким образом, чешка во второй раз в карьере выиграла Уимблдонский турнир. Любопытно, что кроме этого турнирна, она нигде более не побеждала на соревнованиях серии "Большого шлема".

В воскресенье, 6 июля, состоится мужской финал, в котором сойдутся серб Новак Джокович и семикратный чемпион этого турнира швейцарец Роджер Федерер.

Как сообщал УНИАН, украинцы Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Леся Цуренко и Элина Свитолина завершили турнир ранее, дойдя, максимум, до третьего круга.

Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.