Сборная Бразилии стала вторым полуфиналистом ЧМ

В бразильской Форталезе завершился второй четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бразилии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1.

Судьба игры решилась в концовке второго тайма.

Хозяева поля с самого начал матча стали атаковать ворота соперника и уже на 7-й минуте открыли счет. После розыгрыша углового навес замкнул Тиаго Силва. Довольно быстро колумбийцы выровняли игру, но реализовать свои многочисленные моменты в первом тайме они так и не сумели.

После перерыва колумбийцы продолжили оказывать давление на ворота соперника. Но, совершили ошибку около собственной штрафной. Мяч после красивейшего удара со штрафного Давида Луиса на 69-й минуте влетел в верхний угол ворот колумбийцев - 2:0. Лишь после этого сборной Колумбии удалась комбинация, которую сумел прервать лишь вратарь хозяев поля, да и то, с нарушением правил. Пенальти на 80-й минуте реализовал лидер сборной Колумбии Хамес Родригес. В оставшееся время колумбийцы имели несколько возможностей сравнять счет, но так и не добились своего.

Таким образом, в первом полуфинале ЧМ сойдутся сборные Бразилии и Германии.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.