Суркис продлит контракт с Ребровым

После финального матча на Кубок Первого канала с "Шахтером", в котором киевляне победили в послематчевой серии пенальти, президент "Динамо" Игорь Суркис выглядел настолько счастливым, словно его команда только что выиграла Лигу чемпионов, пишет газета "Спорт-Экспресс".

"Мы, если откровенно, не ставили перед командой задачу завоевать главный приз любой ценой. Турнир рассматривался с позиции подготовки к весенней части сезона, и во главу угла ставился не результат, а создание новой команды. Мне кажется, есть все предпосылки для достижения этой цели", отметил Суркис.

Президент клуба сообщил, что намерен продлить контракт с Сергеем Ребровым, которого признали лучшим игроком Кубка Первого канала.

"Ребров подтвердил, что он профессионал до мозга костей. В отличие от многих молодых партнеров по команде он не позволяет себе в ходе сезона нарушать режим, не привозит из отпуска ни грамма лишнего веса. В последнее время его преследовали травмы, но я убежден, что при новой системе подготовки они будут обходить нашего лидера стороной. Открою секрет: через четыре месяца у него истекает старый контракт, и мы с ним договорились, что после возвращения в Киев подпишем новое соглашение - еще на полтора года", сказал Игорь Суркис.