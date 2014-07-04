Сборная Германии вышла в полуфинал Чемпионата мира
21:05, 04 июля 2014Спорт
0
В четветьфинале немцы одолели французов со счетом 1:0
Reuters
В Рио-де-Жанейро завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Германии обыграла комнаду Франции со счетом 1:0.
Судьба игры решилась еще в начале первого тайма.
Игра с самого начала пошла в высоком темпе и с острыми моментами у ворот обеих команд. А на 13-й минуте после подачи со штрафного Тони Крооса гол забил Матс Хуммельс.
В дальнейшем обе команды имели немало моментов, но голов зрители главной арены ЧМ-2014 больше так и не увидели.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.
В полуфинале сборная Германии сыграет с победителем матча Бразилия - Колумбия, который состоится сегодня ночью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter