Сборная Германии вышла в полуфинал Чемпионата мира

В Рио-де-Жанейро завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Германии обыграла комнаду Франции со счетом 1:0.

Судьба игры решилась еще в начале первого тайма.

Игра с самого начала пошла в высоком темпе и с острыми моментами у ворот обеих команд. А на 13-й минуте после подачи со штрафного Тони Крооса гол забил Матс Хуммельс.

В дальнейшем обе команды имели немало моментов, но голов зрители главной арены ЧМ-2014 больше так и не увидели.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

В полуфинале сборная Германии сыграет с победителем матча Бразилия - Колумбия, который состоится сегодня ночью.