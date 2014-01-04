ЧМ-2014, 1/4 финала, Франция - Германия - 0:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Бразилии пройдут первые матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в центральном из которых сошлись сборные Франции и Германии.

В Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" играют один из главных фаворитов нынешнего турнира из Германии и французская команда, чья игра в Бразилии смотрится наиболее убедительно.

До старта соревнований сборная Германии, которая на последних трех Мундаилях постоянно входила в число призеров - завоевала одну серебряную и две бронзовые медали - считалась одним из главных фаворитов ЧМ в Бразилии. Против "бундестим" был только специфический климат Южной Америки. И букмекеры уверенно ставили команду на 3-е место, сразу за главными фаворитами - Бразилией и Аргентиной. Впрочем, по ходу турнира немцы показали лишь один яркий матч - самый первый - разгромив команду Португалии со счетом 4:0. В дальнейшем команда набирала очки с большим трудом, а в первой игре плей-офф - 1/8 финала - сумела одолеть сборную Алжира лишь в дополнительное время.

В свою очередь, сборная Франции куда более уверенно проводит турнир, добившись двух разгромных побед на старте турнира - над Гондурасом (3:0) и Швейцарией (5:2). Кроме того, в первом раунде плей-офф французы оказались единственной командой сумевшей полностью переиграть своих оппонентов. Одна из сильнейших африканских команд - Нигерия - была повергнута со счетом 2:0.

В очном матче двух грандов европейского футбола аналитики букмекерских контор не видят фаворита, отдавая символическое преимущество сборной Германии. На победу немцев ставки принимаются с коэффициентом 2,76 к 1, на победу Франции - 2,94 к 1, на ничью - 3,2 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!

В Бразилии осталось только восемь сильнейших команд мира. И сегодня их станет на две меньше. По итогам первой же игры турнир покинет одна из команд-грандов европейского и мирового футбола - Франция или Германия. А значит, нас ждет очередной СУПЕРФУТБОЛ из Бразилии. Итак...

Франция - Гемания: текстовая онлайн-трансляция

ТВ: Первый национальный

Стали известны стартовые составы команд:

Франция: 1. Льорис, 3. Эвра, 4. Варан, 21. Кошельны, 2. Дебюши, 6. Кабай, 11. Гризманн, 14. Матуиди, 19. Погба, 8. Вальбуэна, 10. Бензема.

Запасные: 16. Рюффье, 23. Ландро, 5. Сахо, 13. Мангала, 15. Санья, 17. Динь, 7. Кабелла, 12. Мавуба, 18. Сиссоко М., 22. Шнейдерлен, 9. Жиру, 20. Реми.

Германия: 1. Нойер, 5. Хуммельс, 20. Боатенг, 16. Лам, 4. Хеведес, 7. Швайнштайгер, 18. Кроос, 6. Хедира, 8. Озил, 13. Мюллер, 11. Клозе.

Запасные: 12. Цилер, 22. Вайденфеллер, 21. Мустафи Ш., 17. Мертезакер, 2. Гросскройц, 3. Гинтер, 14. Дракслер, 19. Гётце, 23. Крамер, 9. Шюррле, 10. Подольски, 15. Дурм.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Сегодня матч начался с дополнительными церемониями. Касательно "Нет расизму" и прочих "фишек" ФИФА. Статус четвертьфинала обязывает...

2. Немцы начали бодрее. Первую атаку едва не завершил ударом с лета Мюллер. Защитники заблокировали удар.

3. Озил финтит на фланге, но соперник выбивает мяч за боковую линию. Аут для немцев.

4. Еще одна атака немцев - Льорис выбивает мяч в аут.

5. На Мюллере опасно нарушили правила французы в центре поля.

6. И еще одна атака немцев, которую запорол своим неудачным пасом Хедира.

7. Первая атака французов - после подачи Вальбуэна бил с лета Бензема. Рядом со штангой.

8. Немцы пытаются ответить, но Кроос играет рукой.

9. Еще одна атака французов. Бензема бежал на мяч после паса из глубины поля, но не успел. Нойер был быстрее.

10. Ответ немцев - опасный прострел с фланга Клозе. Французы выбивают мяч.

11. Гризманн отдавал опаснейший пас на Бензема, но защитник перехватил мяч. Очень активно начали игру обе команды.

12. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! ХУМММЕЛЬЬСССССС!!!! 0:1!!!

13. Кроос навесил со штрафного, а Хуммельс, едва переболевший гриппом, отличный ударом головой отправил мяч от перекладины в ворота. Очень красивый гол.

14. Хуммельс ответил за все. В частности, за обвинения, что он заразил шестерых соих партнеров гриппом. Не похожи немцы на болеющую команду.

15. Французы атакуют. Вальбуэна навешивают в штрафную, немцы отбиваются - угловой.

16. Не получился розыгрыш углового у французов, защитники отбились.

18. Эвра забрасывает мяч в штрафную - Нойер быстрее всех реагирует на эту ситуацию.

19. Немцы контролируют мяч на чужой половине поля. Лучший способ сохранить преимущество...

20. Дебюши не успевает к мячу после перепасовки с партнером у кромки поля.

21. И опять заброс верхом. И опять Бензема не успевает. Упускает мяч за лицевую линию - от ворот.

23. Теперь Бензема поймал мяч, но в момент передачи находился вне игры.

24. ПЕНАЛЬТИ? На Клозе вроде как сфолил Дебюши. Судья молчит...

25. Еще один опаснейший момент для немцев. Мюллер не успел к мячу в борьбе с Эвра.

27. И снова пас с правого фланга. И снова французы не успевают к мячу. А их болельщицы все грустнее. С такими прекрасными глазами, и такая грустная...

28. Ламм спокойно отыграл мяч Нойеру во время очередного навеса французов. Так бундесмашину не пробьешь.

29. На Клозе сфолили французы. Еще один опаснейший штрафной.

30. Немцы разыграли, но удар Хеведеса заблокировал защитник - угловой.

31. Неудачно разыграли немцы угловой. Мяч у защитнков.

33. ЕЩЕ ПЕНАЛЬТИ? Нет, Мюллер упал сам в борьбе с Дебюши...

34. СУПЕРМОМЕНТ у ФРАНЦИИ. Вальбуэна бил, а затем Бензема. И два супер-сэйва Нойера.

35. И еще один удар Вальбуэна - выше ворот.

36. Немцы отвечают, но неудачно. Мюллер нарушает правила.

37. КЛОЗЕ!!!! Не дотягивается до мяча, который защитники случайно выбили прямо в лицо Хедире.

38. Судья пользуется паузой. Уводит команды на водопой.

39. Мюллер общается с судьей, на тему куда ему выбить мяч. Момент "фэйер плэй".

40. Хеведес зарабатывает опасный штрафной для немцев в борьбе с Дебюши. Именно с этой точки был разыгран момент с голом.

41. На сей раз не получилось. Кроос подал, а защитник Кабай рикошетом от Мюллера выбил мяч за лицевую линию. От ворот.

42. Опаснейший момент у французов. Эвра навесил, Бензеама пробил, но попал в Хуммельса. Карим показывает, что была рука. Судья сегодня явно не склонен назначать пенальти.

43. Ответ немцев - у Мюллера фол в атаке.

44. Бензема выходит на хорошую позицию и бьет прямо в руки Нойеру. Пока не идет дело у французов.

45. И еще одну атаку своей команды Погба начинал. Немцы отбились.

45+1. Нет, не получится у Франции забить в первом тайме...

ПЕРЕРЫВ

Очень интересный первый тайм получился. Обе команды имели по нескольку моментов для того, чтобы отличиться. Впрочем, Бензема в первом тайме явно находится "не в своей тарелке". А вот его визави из сборной Германии фарт поймали. Причем не кто-нибудь. Матс Хуммельс, который не участвовал в прошлой игре из-за гриппа, красивейшим ударом головой открыл счет.

Теперь французам нужно срочно приходить в себя. И обязательно что-то менять в игре, чтобы повернуть Фортуну к себе лицом На все про все у них есть 45 минут...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Франузы сразу идут вперед. Бензема наывешивает с левого фланга - немцы отбились.

47. И еще одна атака французов. Гризманн потерял мяч.

48. Ответ немцев. Ламм навешивал, Клозе головой пробил - мимо ворот.

49. Еще один навес немцев в штрафную - Льорис первый на мяче.

50. Очень опасный момент у французов. Вальбуэна со штрафного навесил, а Эвра пробил - точно в руки Нойера.

52. Озил не смог продолжить потенциально опасную атаку немцев - угловой.

53. Угловой немцы разыграли неудачно - судья фиксирует нападение на вратаря.

54. ГРИЗМАНН... Не сумел обработь мяч, находясь в одиночестве перед Нойером и воротами немцев.

55. Первое предупреждение - Хедира грубо сфолил на Гризманне.

56. Кроос решился пробить метров с 35-ти по воротам - рядом со штангой.

57. Матьюиди упустил мяч за боковую в борьбе с Ламом. Не получается у французов провести по-настоящему опасную атаку. Пока не получается.

59. Матьюиди удался проход по флангу, но немцы отбились - угловой.

60. Вальбуэна подал угловой, Варан пробил по воротам - неудачно. Очень легкий мяч для Нойера.

61. Немцы уже тянут время. Еще даже не середина второго тайма. А они уже контролируют мяч без малейшего намека на атаку.

62. Высокий Швайнштайгер "не заметил" Вальбуэну. Травма, пауза. И снова водопой.

63. По владению мячом пока также преимущество у немцев - 53 процента против 47.

65. Немцы разыгрывали штрафной - Мюллер нарушил правила в чужой штрафной.

66. Вальбуэна потерял мяч в борьбе у боковой линии.

67. Уже более минуты игра идет у бровки в центре поля.

68. Замена у Германии - Андреас Шюрле заменил Мирослава Клозе.

69. Мюллер совершил полупрострел, полуудар. И вроде защитник задел мяч. Судья не назначил угловой - от ворот.

70. А у французов пока никак. Ну, совсем никак...

71. Замена у Франции- Лоран Кошельны вышел вместо Мамаду Сахо.

72. Гризманн простреливал - мяч полетел далеко от ворот.

73. Еще одна замена у Франции - Реми вместо Кабайя.

74. Вальбуэна бил по воротам с угла штрафной - рядом со штангой мяч пролетает.

75. Ответить пытались немцы, но пас Мюллера заблокировал защитник.

76. БЕНЗЕМА!!!! Супермомент, но его удар вновь заблокировал Хуммельс.

77. И еще один момент ф французов. Матьюиди бьет - Нойер кулаками отбивает мяч.

78. Матьюиди нарушил правила в центре поля. Немцы контролируют мяч.

79. Предупреждение Швайнштайгеру - грубо сбил Гризманна.

80. И езе одно нарушение немцев - Шюрле сбил Эвра.

81. Очень опасный розыгрыш штрафного. Вальбуэна навешивал. и мяч рикошетом от Хуммельса едва не попал в ворота.

82. ШЮРЛЕ!!!!! Бил по практически пустым воротам. Льорис ногой чудом отбил мяч.

83. Замена у Германии - Гетце выходит вместо Озила.

84. Еще один момент у Шюрле, но защитники блокируют его навес. Угловой.

85. Замена у Франции - Жиру вместо Вальбуэна.

86. Льорис неулюже выбил мяч. Едва не ошибся. Вновь у Германии атака.

87. Еще один момент у Шюрле. На этот раз защитники выбивают мяч.

88. И следом у Боатенга момент - вновь французские защитники на высоте.

89. Одна из немногочисленных (!!!) атак французов. Гризманн не успевает к мячу.

90. Бензема не успел сделать пас на партнера. Вне игры.

90+1. Судья добавил 4 минуты.

90+2. Замена у Германии - Крамер вместо Крооса. Явно тактическая замена.

90+3. Погба нарушил правила в центре поля. Снова мяч у немцев.

90+4. СУПЕРМОМЕНТ у Бензема. Удар в ближний угол - Нойер отбил. Это был действительно СУПЕРМОМЕНТ. Последний у Франции...

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ГЕРМАНИЯ В ПОЛУФИНАЛЕ!

Спасибо за внимание!До встречи!

Нас ждет еще очень много СУПЕРФУТБОЛА в Бразилии!!!!