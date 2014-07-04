В Украинской хоккейной лиге выступят 10 команд

В заседании приняли участие представители 10 клубов, также исполнительный директор Федерации хоккея Украины Сергей Коваль и ответственный за проведение соревнований Дмитрий Христич, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Свое желание выступать в следующем сезоне в национальном чемпионате выразили 10 команд. Это киевские «Компаньон-Нафтогаз», «Сокол» и «Дженералз», белоцерковский «Белый Барс», донецкий «Донбасс», харьковское «Динамо», дружковский «Альтаир», хоккейный клуб «Кременчуг», днепродзержинская «Сталь» и львовские «Львы», которые планируют проводить домашние матчи в столице.

В своем выступлении Сергей Гончаров сообщил командам предлагаемый формат проведения чемпионата: «При условии участия 10 команд, мы предлагаем проведение регулярного чемпионата в 6 кругов. То есть каждая команда проведет по 54 матча. Такой формат является наиболее интересным для болельщиков и спонсоров. Что касается плей-офф, то четвертьфинальные и полуфинальные серии продлятся до трех побед, а финальная - до четырех. Минимальное количество игроков в заявке - 15, максимальная - 30. Лимит на легионеров не устанавливается. Ориентировочный срок начала чемпионата - середина сентября. Как ранее сообщалось, Лига берет на себя оплату работы судей и организацию телевизионных трансляций».

Относительно требований к командам, которые касаются рекламы, связям со СМИ и общественностью Гончаров сообщил: «Медийная программа лиги планируется очень широкой. Мы планируем выпустить журнал-справочник перед началом сезона, приложение для мобильных телефонов, сейчас ведем переговоры с представителями компании, специализирующейся на хоккейной статистике».

В ходе заседания представители клубов обсудили некоторые моменты связанные с организацией чемпионата, рассмотрели заранее полученные проекты регламентов соревнований (Спортивного, Технического, Правового и Дисциплинарного), а также другие важные документы (договор между клубом и Лигой, договор об использовании рекламного пространства и т.д.).

В среду, 9 июля, команды должны прислать свои предложения по регламентам соревнований, которые будут проработаны лигой в кратчайшие сроки. Следующее совещание представителей команд запланирована на 18 июля. На этой встрече, в частности, планируется подписание договоров на участие в чемпионате между клубами и лигой.